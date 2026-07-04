No piquis: l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta d'una de les estafes més comunes a l'estiu

Arriba l'estiu i l'època de vacances i molta gent comença a buscar apartaments per passar els dies lliures fora de la ciutat. És, també, el millor moment per les ciberestafes, sobretot quan es tracta de reserves per internet. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat d'una campanya fraudulenta que afecta persones amb reserves en hotels o apartaments turístics, especialment les gestionades a través de plataformes com Booking.
Com funciona l'estafa?
Els estafadors contacten amb les víctimes a través de WhatsApp fent-se passar directament per l'allotjament on tenen prevista l'estada. A diferència d'altres fraus similars, els missatges no suplanten la plataforma de reserves, sinó l'establiment, amb la finalitat d'obtenir dades personals o informació bancària.
Al missatge, els ciberdelinqüents asseguren que hi ha un suposat problema amb el pagament o amb les dades de la reserva i adverteixen que, si no s'actua de manera immediata, aquesta podria quedar anul·lada. Per solucionar la incidència, demanen accedir a un enllaç que, en realitat, dirigeix l'usuari a una pàgina web falsa. Un cop allà, se sol·licita introduir dades personals, informació de la targeta bancària o fins i tot validar un nou cobrament.
Per fer més creïble l'engany, els missatges solen incloure informació real sobre la reserva, com ara el nom de l'hotel, les dates de l'estada o el codi de confirmació. A més, acostumen a utilitzar un llenguatge alarmista i urgent per pressionar els usuaris perquè actuïn sense comprovar l'autenticitat de la comunicació.
Com evitar caure en aquesta estafa
L'Agència de Ciberseguretat recorda que aquest tipus d'estafes són especialment freqüents durant els mesos d'estiu, quan augmenta el nombre de viatges i els clients estan més atents a qualsevol notificació relacionada amb les seves vacances. Per reduir el risc de ser víctima d'aquest frau, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomana seguir aquestes pautes:
- Desconfiar dels missatges que alerten d'un problema urgent amb una reserva i exigeixen una actuació immediata.
- No introduir dades personals ni bancàries a través d'enllaços rebuts per WhatsApp, SMS o correu electrònic sense verificar abans qui els envia.
- Posa't en contacte directament amb l'hotel o l'apartament si tens qualsevol dubte sobre l'estat de la reserva, sense utilitzar els enllaços inclosos en el missatge.