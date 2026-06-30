Multes de fins a 3.000 euros per l'aire condicionat: quan és il·legal instal·lar-lo a la façana

Les façanes dels edificis amb tendals i aparells dels aires condicionats és una escena típica de les ciutats com Barcelona, on la calor és sempre protagonista de l'estiu. La majoria d'equips d'aire condicionat estan formats per una unitat interior i un compressor exterior, que és l'encarregat d'expulsar l'aire calent. Tradicionalment, aquests dispositius s'han col·locat en façanes, balcons o patis visibles, però aquesta pràctica no sempre és legal.
En els darrers anys, diversos ajuntaments han reforçat la regulació per limitar l'impacte visual d'aquestes instal·lacions i preservar l'estètica dels edificis. En moltes ciutats es prohibeix que siguin visibles des del carrer, especialment en edificis catalogats o en centres històrics, per preservar la imatge urbana i reduir l'impacte visual. Però, més enllà de la normativa estatal, són els ajuntaments els que regulen habitualment la ubicació dels compressors. Per aquest motiu, la mateixa instal·lació pot ser legal en un municipi i il·legal en un altre.
Què diu realment la normativa?
La Llei de propietat horitzontal no prohibeix de manera general instal·lar un aparell d'aire condicionat, però sí que estableix que els propietaris no poden modificar elements comuns de l'edifici sense l'autorització corresponent. La façana és un d'aquests elements comuns, de manera que col·locar-hi la unitat exterior sense permís pot provocar un conflicte amb la comunitat de veïns.
A més, els estatuts de cada comunitat poden imposar restriccions addicionals sobre el lloc on es poden instal·lar aquests aparells. Si la instal·lació vulnera la normativa urbanística o les normes de la comunitat de propietaris, el propietari s'exposa a sancions que poden arribar als 3.000 euros.
Això significa que una instal·lació que fins ara podia haver passat desapercebuda pot considerar-se irregular si no compta amb les autoritzacions necessàries o altera la imatge exterior de l'immoble. En aquestes situacions, l'administració no només pot imposar una sanció econòmica, sinó també obligar el propietari a retirar l'aparell.
Qui pot sancionar?
No existeix una multa estatal automàtica de 3.000 euros per tenir un aparell d'aire condicionat a la façana. El que existeix és una combinació de normes municipals, urbanístiques i comunitàries que poden acabar derivant en sancions d'aquest import, segons el municipi i la gravetat de la infracció. La comunitat de propietaris no imposa multes administratives, el que pot fer és exigir la retirada de l'aparell i, si el propietari no hi accedeix, acudir als tribunals perquè s'ordeni la seva retirada.
Les multes econòmiques les imposen els ajuntaments, quan es vulneren les ordenances urbanístiques o municipals. L'import varia segons cada municipi i la gravetat de la infracció, i en alguns casos pot arribar als 3.000 euros.