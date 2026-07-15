La inflació puja al juny després de l'eliminació de la rebaixa de l'IVA a l'electricitat i el gas

L'Índex de Preus al Consum (IPC) va pujar una dècima al juny a Catalunya, fins al 3,2%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, el creixement interanual dels preus va registrar la mateixa xifra que la mitjana de l'Estat, que es va mantenir en el 3,2% per tercer mes consecutiu.
L'IPC subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, va baixar fins al 2,9% tant a l'Estat com a Catalunya, on es va mantenir respecte del mes anterior. L'INE detalla que els preus de l'electricitat i, en menor mesura, del gas, van afegir pressió a l'alça, coincidint amb que l'IVA va tornar del 10% al 21%. En canvi, ho va compensar el preu dels combustibles.
Pel que fa a la variació mensual dels preus, a Catalunya van augmentar un 0,8%, per sobre del 0,2% del mes anterior; mentre que a l'Estat la inflació ha incrementat un 0,6%, també per sobre de la dada del maig (0,1%). Això per l'increment del preu de l'electricitat i els combustibles, dos elements que han estat al focus des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Amb la retirada el juny de les mesures fiscals que va posar en marxa el govern espanyol per pal·liar l'impacte del conflicte, però, el seu cost s'ha disparat. En la valoració de les dades, el Ministeri d'Economia ha assegurat que el seu pla "continua complint l'objectiu" i reitera que des que es va posar en marxa ha rebaixat en prop d'un punt la inflació general.
Els productes que més s'han encarit a Catalunya
De fet, els preus que més van pujar al juny a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser restaurants i allotjament (5,4%), transport (4,1%), habitatge (4%), assegurances i serveis financers (3,8%) i cura personal i altres (+3,6%). Van créixer en menor mesura els preus de mobles i articles de la llar (1,7%), sanitat (1,6%), i informació i comunicacions (+0,7%), i van baixar en vestit i calçat (-0,7%).
Per demarcacions, la variació interanual de l'IPC al juny es va situar en el 3,3% a Girona, el 3,3% a Tarragona, el 3,1% a Lleida i en el 3,1% a Barcelona. Respecte al mes anterior, els preus van pujar un 0,9% a Tarragona, un 0,8% a Barcelona, un 0,6% a Girona i un 0,5% a Lleida.