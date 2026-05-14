El govern espanyol elimina la rebaixa de l'IVA a l'electricitat i gas a partir del juny

L'Índex de Preus al Consum (IPC) es va moderar fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La variació interanual és una dècima més baixa que al març (3,1%) i se situa per sota de la mitjana espanyola, que també va caure lleugerament fins al 3,2%. La baixada s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i per aquest motiu el govern espanyol ha indicat que eliminarà la rebaixa de l'IVA a partir de l'1 de juny. L'impost, per tant, tornarà al 21%.
Per contra, els preus dels combustibles i lubrificants per a vehicles personals van tirar a l'alça de la inflació, ja que van pujar a l'abril d'enguany, enfront de la baixada que van experimentar un any abans. Es mantindran, per tant, les bonificacions als carburants. El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha assenyalat que la moderació de la inflació en el quart mes de l'any s'explica, principalment, per "l''escut renovable' i el paquet de resposta posat en marxa pel Govern" per a pal·liar l'impacte econòmic de la guerra a l'Iran.
Els preus de l'electricitat i del gas natural van registrar a l'abril descensos del 4,3% i del 9,6%, respectivament, el que, segons Economia, "confirma la capacitat del sistema energètic espanyol d'absorbir xocs externs" per la seva aposta per les renovables, "escut enfront de l'impacte de la guerra".
En haver superat els combustibles per a vehicles personals el 15% en la seva variació anual, que és el llindar fixat en el decret anticrisi, les mesures fiscals sobre carburants -tipus reduïts de l'Impost sobre Hidrocarburs, IVA al 10% sobre gasolines, gasoils i biocarburants, i devolució parcial del gasoil professional- romandran vigents fins al 30 de juny, segons ha confirmat Economia.
La resta de mesures sectorials, com les ajudes a agricultors, transportistes, així com els descomptes reforçats del bo social elèctric -42,5% per a consumidors vulnerables i 57,5% per a vulnerables severs- continuaran en vigor. Economia estima que les mesures del pla de resposta han restat a la inflació prop d'un punt.
La subjacent baixa al 2,8%
La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va caure fins al 2,6% a Catalunya i fins al 2,8% a l'Estat. En termes mensuals (abril sobre març), l'IPC va pujar un 0,4%, moderant en vuit dècimes la pujada experimentada al març, del 1,2%. Amb l'increment d'abril, influït per l'encariment de restaurants i roba, la inflació mensual acumula tres mesos consecutius d'alces. Per part seva, l'IPC harmonitzat (IPCA) va incrementar una dècima la seva taxa interanual a l'abril, fins al 3,5%, amb una variació mensual del 0,7%.