Nissan planteja 211 acomiadaments als tres centres que té a Catalunya

Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té la companyia a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l’empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en què s'havia de constituir la mesa per tal de negociar l’expedient de regulació d’ocupació (ERO).
La major afectació correspon a la planta de recanvis del Prat, amb un total de 110 persones afectades, el 90% de la plantilla. També hi ha inclosos en l’expedient el centre tècnic NTC, on la direcció ha proposat retallar 86 llocs de treball i el centre d’àrees funcionals del Prat, en què hi ha previstos 15 acomiadaments. En tots dos casos, l’afectació ronda el 20% del total de treballadors.
La retallada de llocs de treball s'inclou en un procés de reestructuració de la divisió europea del fabricant japonès, que va tancar fa quatre anys la fàbrica de la Zona Franca. Els sindicats han mostrat “rebuig frontal” a l’ERO i no han reconegut l’inici de les negociacions per defectes formals en la comunicació els dies previs. A causa dels rumors d’un possible tancament, els sindicats ja van convocar una vaga indefinida que, de moment, encara no estan exercint.
Mediació al Departament d'Empresa
Direcció i sindicats estan citats a una mediació al Departament d’Empresa i Treball aquest dijous al matí. Els representants dels treballadors estudiaran l’informe tècnic i la memòria justificativa del procediment, en la qual la companyia al·lega causes econòmiques, productives i organitzatives per justificar els acomiadaments.
Nissan va protagonitzar fa quatre anys un dels EROs industrials més grans de la història de Catalunya, que va afectar 2.500 persones. El procés, ple de retards i entrebancs, es va tancar amb un acord entre Ebro i la companyia xinesa Chery per recuperar la producció a les instal·lacions de l'automobilística japonesa.