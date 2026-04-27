Nissan anuncia un ERO als tres centres que té Catalunya

Nissan ha anunciat als treballadors un procés col·lectiu d’acomiadaments als tres centres que té a Catalunya, quatre anys després del tancament de la fàbrica de la Zona Franca. L'empresa, que dona feina a 569 persones, ha traslladat la informació als sindicats aquest dilluns, en el marc d'una mediació celebrada al Departament d’Empresa i Treball sobre la vaga indefinida convocada al centre de recanvis del Prat, tot just pels rumors de tancament que havien posat la plantilla en alerta.
Segons han detallat fonts sindicals, l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) afectarà tant la planta de recanvis, que té una plantilla de 122 persones, com el centre tècnic NTC, que dona feina a 383 empleats més i el centre d’àrees funcionals, amb 64 treballadors més. Així, els sindicats han decidit que mantenen la vaga indefinida al centre de recanvis del Prat, convocada a partir de demà.
Per la seva banda, els treballadors han reclamat que s’aturi la sortida de material “de forma extraordinària” cap a altres centres europeus, com ara el d’Holanda, que consideren que podria comprometre el dret a vaga dels empleats, per evitar les possibles repercussions de la mobilització. La mesa negociadora de l’expedient s’ha de constituir com a màxim el 6 de maig.
Justificació "detallada i transparent"
L’automobilística encara no ha quantificat l’afectació que tindrà l’ERO en cadascun dels centres, però el comitè d’empresa ja n'ha demanat la retirada total en un comunicat i ha reclamat la justificació “real, detallada i transparent” de les causes al·legades per al procediment; també ha sol·licitat un estudi “seriós” de mesures alternatives a la retallada de llocs de treball.
En aquest sentit, els treballadors han afirmat que “existeixen alternatives organitzatives, productives i laborals” i han volgut “deixar clar que cap decisió està tancada i que el procés es troba en fase inicial”. Alhora, han fet una crida a la “unitat, la calma i a la participació activa” de tots els treballadors. “No descartem cap mesura de pressió i/o mobilització si l’empresa manté la seva postura i no mostra una voluntat real de negociació”, han subratllat.
Quatre dècades d'història
Nissan va tancar la planta de producció de vehicles que tenia a Barcelona, després de quaranta anys de vinculació amb Catalunya, en un dels EROs industrials més grans de la història del país. L'anunci va engegar un llarg procés de reindustrialització, ple de retards i entrebancs, que va acabar amb un acord entre Ebro i la xinesa Chery, el qual va permetre de recuperar la producció a les instal·lacions, amb el vistiplau de les administracions i dels sindicats.