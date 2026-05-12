Pimec reclama exigir més «productivitat» al sector docent

Pimec ha lamentat el rebuig dels docents a la proposta del Govern ha reclamat a l’educació “productivitat” com en el sector privat. Així ho ha assegurat el seu president, Antoni Cañete, en l’assemblea ordinària de l’entitat que s’ha celebrat aquest dimarts, coincidint amb una nova jornada de vaga al sistema educatiu. Segons Cañete, els mestres i professors han de tenir “les condicions per desenvolupar” la seva tasca, però “no procedeixen” les actuacions que tenen davant d’una “proposta de 2.000 milions, una reducció d’hores lectives i més de 400 milions i més 2.000 professors incorporats”. Alhora, el president patronal ha reclamat que l’administració sigui més “eficaç i eficient” i que hi hagi nous pressupostos.
Segons Cañete, cal “exigir” més productivitat als docents i a tots els treballadors públics de la mateixa manera que “es demana a l’àmbit privat”. “Vull deixar molt clara la posició de Pimec en aquesta situació”, ha dit. També ha afegit que s’ha de donar “un valor social més alt” a la professió de mestre i professor.
En general, el president de Pimec també ha reclamat que, en general, l’administració sigui més àgil i ràpida. “Necessitem menys burocràcia, una administració que sigui eficaç i eficient”, ha dit. Segons els estudis de la patronal, els empresaris de les pimes dediquen 43 hores al més a fer papers i triguen més de 126 dies de mitjana a rebre resposta als permisos. A més, és “preocupant” que de cada 10 documents que reclama l’administració, 7 ja els té.
Pel que fa als comptes, ha assegurat que ara mateix s’està “incrementant capítol 1 sense pressupostos”. “Si no tenim capacitat per pagar farem una arrencada de cavall i nua parada d’ase i ja hem viscut moments en els que s’ha estirat més la mà que la màniga”, ha reflexionat.
D’altra banda, el màxim dirigent de la patronal ha destacat que les petites i mitjanes empreses tindran per primera vegada un monument dedicat al 22@, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. “És important per les persones que aixequen la persiana cada dia, grans empresaris que sovint són anònims”, ha dit.