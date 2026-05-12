El Govern s'enroca en l'acord amb CCOO i UGT i demana «principi de realitat» als mestres

Davant la jornada de vaga a l'educació que es fa avui a Catalunya i amb els mestres a la Plaça de Sant Jaume, el Govern continua aferrat a l'acord amb CCOO i UGT. A Palau són "conscients del malestar" que hi ha entre els docents i asseguren que l'objectiu de millora del sistema educatiu és "compartit", però de moment ni l'executiu de Salvador Illa ni el Departament d'Educació, que comanda Esther Niubó, es mouen del pacte subscrit amb dos sindicats de l'àmbit educatiu, i que compta amb l'oposició dels sindicats que conformen la majoria a la mesa sindical. Davant d'això, el Govern "escoltarà" les demandes dels mestres en vaga, però reclama que actuïn amb "principi de realitat", perquè no hi ha marge pressupostari per millorar el pacte.
L'acord en qüestió suposa una mobilització extraordinària de 2.000 milions d'euros, i actua sobre algunes de les principals demandes dels sindicats, com són la reducció de la burocràcia, la rebaixa de ràtios, les millores salarials i dels equipaments, i més recursos per a l'escola inclusiva. "Aquest és l'acord que posem sobre la taula", ha indicat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, pocs dies abans de la convocatòria de la mesa sindical aquest dijous. Així, es manté una "actitud de diàleg" i "d'escolta" sobre la situació dels mestres, però res fa pensar a hores d'ara que es pugui reobrir la negociació. "L'hem defensat des del primer moment, va en la línia adequada i del que demanaven els sindicats", ha afirmat Paneque.
El Govern insisteix que vol "millorar la qualitat educativa a Catalunya" i s'agafa a aquesta mobilització de recursos "mai vista fins ara". "Escoltem el malestar dels mestres i tenim mà estesa, però hi ha d'haver principi de realitat i els recursos són els que són", ha insistit la portaveu. Segons Paneque, del global de 8.000 milions d'euros que representa el pressupost d'Educació, s'injecten 2.000 milions d'euros en aquells àmbits on cal actuar amb urgència després d'anys de manca d'inversió. "Durant anys, zero euros addicionals al sistema educatiu; ara, en un acord amb CCOO i UGT s'injecten 2.000 milions d'euros, no és una cosa menor. Cal principi de realitat", ha afirmat la portaveu.
Paneque ha defensat el sistema educatiu i la necessitat de reforçar-lo. "No hi ha cap as a la màniga", ha dit, preguntada per la possibilitat de posar algun nou element sobre la taula. Així, després d'anys de poca inversió, la portaveu ha dit que l'actual situació de l'escola "s'haurà d'anar revertint amb el temps". "Hem fet el diagnòstic i comencem a posar els recursos adequats; d'avui per demà no podrem solucionar una qüestió que s'ha espatllat durant deu anys", ha insistit. En aquest sentit, ha recordat que els sindicats en vaga no fan una "esmena a la totalitat" a l'acord amb CCOO i UGT, i per això ha tornat a estendre la mà perquè la resta d'organitzacions se sumin en la fase de desplegament.
Cap valoració política de les infiltracions policials
El malestar dels mestres s'ha vist agreujat per la infiltració policial en una assemblea educativa. Paneque ha emmarcat la decisió en l'àmbit "operatiu" i ha negat cap mena de directriu política. Per això, tampoc n'ha fet cap valoració política, i ha demanat esperar a l'anàlisi tècnic de l'actuació. "Es farà una avaluació tècnica sobre si la infiltració ha seguit els criteris d'oportunitat i proporcionalitat", ha dit Paneque. En aquesta línia, ha tancat files amb el cos de Mossos i amb els seus comandaments, i ha dit que sí algú creu que s'han vulnerat drets fonamentals pot presentar una denúncia.
Li sembla bé al Govern la infiltració en una assemblea de mestres? "La funció del Govern en l'àmbit de la seguretat és la confiança i autonomia als professionals dels Mossos a l'hora de dissenyar i implementar els operatius, i donar informació i revisar els operatius per veure si era oportú i proporcional", ha afirmat Paneque, que ha avisat que no hi pot haver "intervenció política", sinó "seguiment" dels operatius que es fan. Aquest dimecres, compareixen la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per donar explicacions.