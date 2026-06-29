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La inflació continua estable al juny a l’Estat en el 3,2% interanual

Economia

  • Un cotxe en una benzinera, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 29 de juny de 2026 a les 09:58

L’Índex de Preus al Consum (IPC) continua estable al juny a l’Estat espanyol, amb un augment del 3,2% respecte a l’any passat, i marca tres mesos en el mateix nivell de creixement interanual, segons l’indicador avançat que ha publicat aquest dilluns l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En aquest comportament destaca la influència a l’alça de l’electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa, components que disminueixen més en comparació a les pujades de juny de l’any passat. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9% interanual al juny.

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