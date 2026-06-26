Catalunya obté més de 10.000 milions d'euros dels fons europeus en sis anys

Catalunya ha captat quasi 10.200 milions d'euros dels fons europeus sis anys després de la seva entrada en vigor per donar resposta a la pandèmia. És el territori de l'Estat que n'ha aconseguit més, i la major part d'aquests diners han anat a la recerca, el desenvolupament, la indústria, l'agricultura i l'energia. La Generalitat ha organitzat aquest divendres una jornada per fer balanç d'una política que, creu el Govern, va ser un "punt d'inflexió" per Europa i va suposar un "canvi de mentalitat" respecte la forma que ha de tenir la Unió Europea en un moment en què bufen vents antieuropeus alimentats pels populismes.
Els fons Next Generation han tingut quatre vies d’entrada a Catalunya, segons un informe que ha publicat aquest divendres pel Departament d’Economia i Finances: en forma de concessió directa del govern espanyol a entitats catalanes (494 milions d’euros), des de fons captats per beneficiaris catalans que s’han presentat a convocatòries que publica l’executiu espanyol en règim de concurrència (4.605 milions), en conferències sectorials entre govern espanyol i comunitats (4.076 milions) i per les adjudicacions de licitacions del govern espanyol que tenen Catalunya com a lloc d’execució (1.005 milions).
Del total dels diners captats a Catalunya, uns 9.345 milions ja s’han distribuït entre 262.321 beneficiaris, inclosos 191.216 particulars, 67.829 empreses, 2.174 entitats sense ànim de lucre i del tercer sector, 735 corporacions locals, i 367 centres de recerca o formació, entre d’altres. Per temàtiques, uns 4.100 milions d’euros han anat al sector del coneixement en àmbits com el desenvolupament i recerca (R+D), serveis, indústria i sector primari. També han contribuït a finançar infraestructures amb 3.924 milions per mobilitat, energia, aigua, medi ambient i connectivitat digital, així com 1.320 milions repartits entre economia social, educació, ocupació, foment de la llengua i la cultura catalanes, esport i sistema sanitari.
Una eina contra els vents "antieuropeus"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que els fons van ser una estratègia de futur i que, sis anys després, Catalunya “ha liderat la captació de fons Next Generation”. El país ha captat 10.180 milions d'euros europeus per impulsar “una transformació de futur econòmica, social i ambiental”. “Quan Catalunya vol, Catalunya lidera”, ha reblat, i ha destacat la capacitat del país per identificar oportunitats i impulsar projectes de gran magnitud, i fer polítiques amb “impacte directe” sobre la vida de les persones. “Hem captat i aplicat els fons en gran”, ha afirmat.
Illa ha alertat dels vents “antieuropeus” dels populismes, però ha situat els fons europeus com a exemple de les bondats d'Europa. “Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu o Ebro ha salvat milers de llocs de treball és perquè van rebre el suport dels fons Next Generation”. Passa el mateix amb el sector agroalimentari, amb les polítiques d'habitatge o amb les polítiques de dependència, que beuen en bona part dels diners que han arribat d'Europa. “La reindustrialització, els projectes innovadors o la transformació de les infraestructures no serien possibles sense els fons Next Generation”, ha dit.
Els fons europeus van ser un “punt d'inflexió” per Europa i un “canvi de mentalitat” en la manera d'entendre la Unió Europea. “La UE va recuperar l'essència dels seus principis fundacionals amb una política de profund sentit solidari i d'alta capacitat transformadora”, ha afirmat. Va ser una mobilització de recursos financers “inèdita”, ha destacat el president, que ha insistit que la creació dels fons europeus va ser una “esmena a la totalitat” a la crisi de 2008, quan la resposta van ser les polítiques d'austeritat. “L'èxit dels fons europeus és el millor exemple perquè Europa cregui en l'ànima federal i es decideixi sense por pel federalisme”, ha remarcat Illa.
Avançar cap al federalisme europeu
El president ha reclamat els esforços federals per mancomunar deute, fer una política fiscal europea o una política de defensa comuna. “És possible, però no és automàtic: volem i podem fer més Europa”, ha dit, i ha demanat fer “un salt d'escala polític” en forma de federalisme per guanyar agilitat a l'hora d'afrontar inversions. “L'èxit dels fons Next Generation ens indica com afrontar el futur: estem disposats a treballar per ser protagonistes d'una Europa més pròspera, equitativa i autònoma”, ha dit. Ara, Illa ha situat Catalunya en el lideratge de les regions, amb un nou finançament que les tingui en compte, compromès amb governança multinivell i el compromís dels governs per executar les inversions.