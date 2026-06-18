Illa reclama una Espanya que miri al Mediterrani: «El centralisme és el passat»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat aquest dijous a Espanya que "miri el Mediterrani sense complexos" i ha advertit que no es pot "caure en una visió centralista que és del passat". En la cloenda del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, organitzat per Prensa Ibérica al CosmoCaixa, Illa ha reivindicat Catalunya com a motor del "reimpuls" de la mirada mediterrània i ha reclamat "l’atenció, els recursos i les inversions" a l’altura del pes de l’eix mediterrani. El president també ha defensat que el corredor mediterrani, que ha definit com la "Via Augusta del segle XXI", serà "ben aviat" una "realitat imparable" i representarà una transformació logística i de mobilitat.
Illa ha defensat que cal reforçar el paper de la Mediterrània dins la Unió Europea i ha apostat per fer un “salt d’escala” amb una macroregió mediterrània que permeti una estratègia integrada dels territoris de la conca mediterrània. El president ha remarcat que Catalunya hi posa “tot el seu actiu polític” i la seva experiència en espais com la Unió per la Mediterrània, MedCities o els Quatre Motors d’Europa.
Illa ha traslladat aquesta reivindicació també al marc espanyol i ha defensat que la mirada mediterrània “ha de començar des d’Espanya”. “Espanya ha de mirar el Mediterrani sense complexos”, ha dit. El president ha afirmat que mirar el Mediterrani és “reconèixer la pluralitat, la riquesa i la capacitat” de l’Estat i ha subratllat que Catalunya vol exercir aquest lideratge “amb la mà estesa” al País Valencià, les Illes Balears, Múrcia i Andalusia.
El president ha aportat diverses dades per remarcar el pes econòmic i demogràfic de l’eix mediterrani. “Som capacitat productiva, exportadora i logística”, ha defensat Illa, que ha afegit que si Espanya vol garantir un futur de “prosperitat i progrés” ha d’enfortir l’aposta per l’eix mediterrani. “No podem caure en una visió centralista que és del passat”, ha avisat.
Un dels projectes que ha posat com a exemple és el corredor mediterrani, que ha qualificat d’“infraestructura estratègica” no només per al futur d’Espanya sinó també per al conjunt d’Europa. Illa ha recordat que el 2018 era un projecte “pràcticament paralitzat” a Espanya i ha assegurat que “ben aviat serà una realitat imparable”. Segons el president, el corredor representarà “una transformació de la logística, de la mobilitat de persones i empreses” i permetrà tenir un eix mediterrani “plenament connectat” i “a ple rendiment”.
Illa també ha citat la candidatura per acollir una gigafactoria d’intel·ligència artificial a Móra la Nova i el compromís de Catalunya amb el corredor d’hidrogen verd que ha d’unir la península Ibèrica amb el cor d’Europa a través dels Pirineus. “Catalunya posa tot el seu potencial com a hub d’innovació mundial al servei del progrés de l’àmbit mediterrani”, ha afirmat.
El president ha vinculat aquesta agenda mediterrània amb la proposta catalana de nou finançament autonòmic. Illa ha assegurat que les comunitats autònomes són “el principal escenari” on impacten reptes com el canvi climàtic o l’atenció als serveis públics i ha defensat que la proposta de nou finançament “beneficia totes les comunitats autònomes, totes, totes, també les de l’eix mediterrani espanyol”. “Les xifres són públiques, transparents i contrastades”, ha afegit.
En el tram final de la intervenció, Illa també s’ha referit a la migració i ha advertit que ni Catalunya ni Europa es poden “deixar arrossegar per discursos extremistes”. El president ha rebutjat que el pacte europeu sobre migració i asil siguin “cap solució” i ha afirmat que Europa no pot anar “contra els seus drets, contra la seva memòria, contra el seu propi futur”. “La solució no és aixecar murs damunt del mar. Ningú fuig de casa seva per voluntat pròpia”, ha conclòs.