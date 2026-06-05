Tàrrega aprova definitivament un pressupost rècord de 25,3 milions per al 2026

El Ple de Tàrrega ha aprovat de forma definitiva el pressupost municipal per a l'exercici 2026, que ascendeix a 25.296.479 euros, la xifra més elevada de la història del municipi. Els comptes representen un increment del 10,7% respecte a l'any anterior i inclouen un important augment del capítol d'inversions, que arriba als 4.507.467 euros, un 22,2% més.
Els pressupostos han tirat endavant amb els vots favorables de Junts per Tàrrega i la CUP, que formen l'equip de govern, mentre que ERC i PSC s'han abstingut. L'aprovació definitiva ha arribat després de desestimar les al·legacions presentades pels dos grups de l'oposició. ERC reclamava garanties sobre el compliment de la normativa de contractació davant l'increment pressupostari, mentre que el PSC qüestionava les previsions d'ingressos del Teatre Ateneu.
Des de l'oposició s'ha criticat que els comptes entrin en vigor amb retard, mentre que l'equip de govern ha defensat que el document s'ha presentat al Ple només un mes després d'assumir l'alcaldia. En la mateixa sessió també s'ha aprovat destinar el superàvit de 189.585 euros de l'exercici 2025 a Inversions Financerament Sostenibles (IFS).
Tàrrega rebrà un centenar d'obres del pintor Lluís Trepat
El Ple ha aprovat per unanimitat l'acceptació del llegat testamentari del pintor targarí Lluís Trepat, considerat una figura destacada de les avantguardes artístiques lleidatanes. El llegat està format per prop d'un centenar d'obres entre pintures, gravats, linòleums i xilografies.
Les peces seleccionades pel Museu Tàrrega Urgell seran exposades de forma permanent. Una part s'instal·larà a la futura Sala Fons d'Art Lluís Trepat, situada a l'edifici residencial del Museu Trepat, mentre que la resta s'integraran a l'exposició permanent "Forjant un sistema artístic (1875-1965)".
Nova regulació per als patinets elèctrics
El consistori també ha aprovat per unanimitat una modificació de l'ordenança de circulació per regular els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), com els patinets elèctrics.
La nova normativa exigirà assegurança de responsabilitat civil, placa identificativa oficial de la DGT i certificat d'homologació. També serà obligatori disposar dels elements de seguretat corresponents i es sancionarà la circulació de dues persones en un mateix vehicle. El text es troba ara en exposició pública durant trenta dies abans de la seva entrada en vigor.
Pròrroga de la concessió de l'aigua fins al 2027
Per unanimitat, el Ple ha aprovat una nova pròrroga del contracte de manteniment de la xarxa d'aigua potable i clavegueram amb l'empresa Agbar, que s'allargarà fins al 2027.
Es tracta de la tercera ampliació d'un contracte que havia de finalitzar inicialment el 2024. Paral·lelament, l'equip de govern ha anunciat que encarregarà un nou estudi per analitzar la possible municipalització del servei d'aigua.
Canvis en les ordenances fiscals
En matèria fiscal, el consistori ha aprovat diverses modificacions. Entre les principals novetats destaca que els abonats de la piscina coberta podran accedir també a les piscines d'estiu amb la mateixa quota.
També s'han actualitzat les tarifes de les llars municipals d'infants, amb un increment mitjà del 2,8%, mentre que el servei educatiu d'I2 continuarà sent gratuït gràcies al finançament de la Generalitat. Igualment, s'han revisat els preus del menjador i del material escolar.
A més, s'ha creat una nova taxa per regular el servei municipal d'allotjament en situacions d'emergència social d'habitatge.
Bonificacions per a l'Associació Alba i el lloguer assequible
El Ple ha aprovat una bonificació del 90% de l'ICIO a l'Associació Alba per les obres de substitució de la coberta del Taller Alba.
També s'ha autoritzat una reducció del 75% de l'IBI a un habitatge que ha estat incorporat al mercat de lloguer amb preus assequibles, en el marc de les mesures municipals per fomentar l'habitatge social.
Suport a la memòria històrica de Prats de Molló
L'Ajuntament col·laborarà en la commemoració del centenari dels fets de Prats de Molló mitjançant la signatura d'un conveni amb l'Associació d'Amics de la Casa Macià. L'aportació municipal serà de 600 euros i servirà per recordar l'intent liderat per Francesc Macià l'any 1926 per proclamar la República Catalana després d'una incursió prevista des de la Catalunya Nord.
Canvis als òrgans de representació municipals
La sessió també ha servit per modificar el cartipàs municipal i designar nous representants a diversos organismes, entre ells l'Associació de Municipis del Camí Ignasià i el Consell Consultiu i Assessor de Ràdio Tàrrega.
Així mateix, s'han nomenat nous vocals de la Junta de Veïns de Claravalls, on la portaveu Maria dels Arcs Miralles ha renunciat a la seva retribució perquè els recursos es destinin directament al pressupost del poble.
Suport unànime a l'educació infantil 0-3 anys
En l'apartat de mocions, tots els grups municipals han donat suport a una proposta de la plataforma "0-3, on tot comença" per reclamar millores en l'educació infantil. El text defensa la necessitat de garantir la qualitat, l'equitat i la sostenibilitat d'aquest servei educatiu essencial.
Per contra, ha estat rebutjada una moció presentada per ERC i PSC que demanava mesures cautelars i responsabilitats polítiques en relació amb la presumpta implicació d'un regidor del govern municipal en uns actes vandàlics contra la seu d'una formació política. Junts per Tàrrega i la CUP hi han votat en contra apel·lant al principi de presumpció d'innocència.