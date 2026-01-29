La IA fa de porter a urgències: menys cues a l’Arnau de Vilanova

La intel·ligència artificial ha entrat a urgències… i ho ha fet amb criteri. L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha aconseguit reduir un 11% les visites d’urgències de baixa complexitat només un any després d’implantar una eina d’autotriaje basada en IA, convertint-se en un referent a escala estatal.
L’eina, disponible al web de l’hospital i a l’app Salut Lleida, permet a la ciutadania orientar-se mèdicament en qüestió de minuts. A partir d’un breu qüestionari de símptomes, el sistema recomana el recurs sanitari més adequat: acudir a un CUAP, al CAP o bé a les urgències hospitalàries. El resultat és clar: de les 1.035 persones que han completat l’autotriaje, el 43% han estat redirigides a un CUAP, evitant així un viatge innecessari a l’hospital.
A més, els pacients a qui l’eina recomana anar a urgències i hi accedeixen amb el codi QR generat reben prioritat en el triaje presencial. Tot plegat s’ha complementat amb una millor coordinació amb els CUAP per garantir un circuit d’urgències coherent i àgil.
L’Arnau de Vilanova és el primer hospital de l’Estat que integra un sistema d’autotriaje amb IA dins d’un pla de contingència hivernal, apostant per anticipar els fluxos de pacients abans que arribin al servei d’urgències. Aquest model, més proactiu que el sistema tradicional de redirecció un cop el pacient ja és a l’hospital, s’ha demostrat més eficient, còmode i sostenible.
Les dades ho avalen: després de tres anys consecutius d’augment d’urgències lleus, el període 2024-2025 ha marcat un punt d’inflexió. Les urgències de nivell V han caigut un 11,4% i les de nivell IV un 4,5%. En conjunt, les visites de baixa complexitat s’han reduït un 6%, l’equivalent a 1.215 atencions evitades en només quatre mesos. El 2024, l’hospital va atendre 109.000 urgències, gairebé la meitat de baixa complexitat, una reducció que l’ICS considera clau en termes d’eficiència organitzativa.