El CIAD de Lleida atén més de 230 dones víctimes de violència masclista el 2025

El Centre Municipal d’Informació i Atenció a les Dones (CIAD) de l’Ajuntament de Lleida ha atès 232 dones víctimes de violència masclista entre l’1 de gener i mitjans de novembre, i ha superat les 1.400 atencions globals a dones durant aquest període. Així ho ha exposat la regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls, després de l’acte institucional celebrat a la plaça Víctor Siurana amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, que ha reunit una cinquantena de representants institucionals i membres dels cossos de seguretat i emergències. El manifest d’enguany s’ha centrat en les violències masclistes en entorns digitals.
La lectura del text ha anat a càrrec dels joves lleidatans Adrià Codina i Ariadna Delgado. Valls ha remarcat el simbolisme que per primera vegada un home participi en aquesta lectura, destacant que “sense la implicació de tothom, no avançarem”. L’acte ha estat conduït per la catedràtica de Dret Penal de la Universitat de Lleida Carolina Villacampa, i ha comptat també amb la interpretació musical de la cantautora Olga Zoet.
La commemoració, organitzada de manera conjunta entre l’Ajuntament de Lleida, el Consell Comarcal del Segrià, la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya, la Subdelegació del Govern i la Universitat de Lleida, s’emmarca en una programació més àmplia que s’estén fins a finals de mes. L’objectiu és visibilitzar, prevenir i combatre les violències masclistes a través d’activitats culturals, formatives i de participació ciutadana.
Coincidint amb el 25-N, s’han previst la projecció de curtmetratges "No és ficció: és real", centrats en la resistència i la sororitat, i la tertúlia ‘El Cafè de les dones’, al Centre Cívic Cappont. També s’hi inclou una nova edició del Memorial Hortènsia Alonso, dedicat enguany a “Dones Migrades i Violències Masclistes”, que es durà a terme el 26 de novembre al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cappont.
El programa culminarà el 27 de novembre amb la conferència "No es ficción: adolescentes tras las pantallas", impartida per la professora de la UdL Yasmina Romero Morales, centrada en una reflexió crítica sobre pornografia, prostitució i els seus efectes en l’adolescència a partir de la Guía Andrea.