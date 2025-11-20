Les Garrigues preveu una campanya millor que la dels tres darrers anys «desastrosos»

Les cooperatives i molins de la Denominació d'Origen Protegida Les Garrigues han encès motors amb la producció del primer oli verd de la temporada, i ho fan amb un optimisme que feia anys que no es veia. Després de tres campanyes marcades per la sequera i resultats enfonsats, enguany s’espera una collita “normal” —que, en aquest context, sona gairebé a miracle— amb prop de 6 milions de quilos d’oli d’oliva verge extra, gairebé el doble que el 2024.
Tot i que la falta de pluges al setembre va fer tremolar les expectatives, les precipitacions de mitjans d’octubre han estat decisives per engreixar l’oliva en l’últim moment. El president de la DOP, Enric Dalmau, ho resumeix així: “Hauria pogut ser molt millor, però dins del que cap, serà una bona collita.”
Molins com el de la Cooperativa de Cervià ja porten setmanes treballant, mentre que d’altres tot just han començat. La recol·lecció s’allargarà fins a mitjans de gener, seguint el ritme habitual. La DOP confia a superar de llarg la mitjana dels últims tres anys —entre 3 i 3,5 milions de quilos— i apropar-se al seu potencial habitual d’uns 7 milions. Una part important de l’oli s’envasarà i es comercialitzarà directament des de les cooperatives, mentre que la resta es continuarà exportant a granel, sobretot a Itàlia. Tot i això, l’objectiu és clar: cada any, més envasat i menys a granel. “Allà és on hi ha el valor afegit”, recorda Dalmau.
Pel que fa als preus, es mantenen estables, entre 37 i 45 euros per garrafa de 5 litres de verge extra, en línia amb els de l’any passat.
La DOP Les Garrigues agrupa 3.200 productors de 21 cooperatives, representant 27 municipis entre les Garrigues, el sud de l’Urgell i el sud del Segrià, i aquest any respiren una mica més tranquils. En una sola frase: tot apunta que l’oli d’enguany tornarà a tenir aquell color i aroma que fa somriure qualsevol amant del bon verge extra.