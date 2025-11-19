Balaguer opta a 12,5 milions per transformar a fons el Centre Històric entre 2026 i 2030

La Paeria de Balaguer ha presentat el Programa Memòria d’Intervenció Integral (PMII), una proposta global per regenerar el Centre Històric que aspira a obtenir 12,5 milions d’euros del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d’Atenció Especial. La sol·licitud, pendent de resolució, permetria desplegar les actuacions entre els anys 2026 i 2030.
Un pla integral nascut del consens
El projecte s’emmarca en el Pla de Barris i Viles de Catalunya, previst a la Llei 11/2022, i defineix el Centre Històric com a zona d’atenció prioritària. La proposta és fruit d’un ampli procés participatiu en què han intervingut serveis tècnics, el Consell Comarcal, entitats, grups polítics i veïns, amb l’objectiu de fixar un full de ruta compartit per revertir el deteriorament urbà i social.
La transformació urbana prevista dins del PMII inclou deu actuacions destinades a millorar l’espai públic i la qualitat residencial del Centre Històric. Entre les principals intervencions hi ha la construcció d’un nou aparcament a l’espai dels antics jutjats, amb una inversió d’1,25 milions d’euros i capacitat per a 180 vehicles, pensat per descongestionar la mobilitat de la zona.
També s’hi incorpora la rehabilitació d’un edifici municipal per convertir-lo en el Centre d’Acció Comunitària, un espai d’un milió d’euros que oferirà activitats culturals, formatives i serveis d’atenció ciutadana. Paral·lelament, el pla contempla tres línies de subvencions destinades a la rehabilitació d’habitatges, amb ajuts per a millores estructurals, reformes interiors i actuacions d’accessibilitat per revertir el deteriorament del parc residencial.
En l’àmbit ambiental, l’agenda verda del projecte agrupada en vuit actuacions aposta per la sostenibilitat i l’eficiència energètica. Es preveu la renovació completa de l’enllumenat públic amb una inversió de 285.000 euros que permetrà reduir el consum energètic i millorar la qualitat lumínica. Igualment, s’inclou la substitució del sanejament i l’abastament d’aigua en diversos carrers, com la Muralla, el tram nord de Santa Maria i el carrer Sant Ot, amb un pressupost de 920.000 euros per evitar inundacions i retirar les canonades de fibrociment. Finalment, es crearà una Comunitat Energètica Local amb una inversió de 157.500 euros, que inclourà la instal·lació d’una planta fotovoltaica i la gestió compartida de l’energia entre veïns i equipaments.
Pel que fa a la cohesió social i la dinamització econòmica, el tercer bloc del PMII incorpora deu projectes adreçats a reforçar el teixit comunitari, ampliar l’oferta formativa i revitalitzar el comerç. Destaca la creació d’un centre de formació en competències laborals, amb un cost d’1,04 milions d’euros i ubicat annex al CEI, que contribuirà a millorar l’ocupabilitat. També es rehabilitarà l’antic Cinema Condal, amb una inversió d’un milió d’euros, per transformar-lo en un nou equipament cultural i de trobada. El Centre d’Acció Comunitària comptarà amb un pressupost addicional de 746.000 euros per desplegar programes de convivència, suport familiar, xarxes de dones i iniciatives veïnals. Finalment, el Programa Comerç Viu, dotat amb 490.000 euros, impulsarà noves implantacions comercials, accions de dinamització i la creació d’un HUB d’innovació empresarial.
El projecte inclou la creació de l’Oficina Local del Pla de Barris (500.000 €), que centralitzarà la informació, la participació ciutadana, el seguiment dels projectes i la captació de recursos. Serà el punt de trobada entre administracions, entitats i veïnat.