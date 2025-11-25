Ponent testa un sistema pioner per denunciar sense desplaçar-se

L’àrea policial de Mollerussa i les Borges Blanques dels Mossos d’Esquadra ha posat en marxa una iniciativa que pot transformar la manera com la ciutadania es relaciona amb la policia: la denúncia mòbil, un servei que porta els agents fins al lloc dels fets perquè la víctima no hagi de desplaçar-se. La prova pilot, que neix d’una diagnosi detallada sobre les dificultats que té la població rural per interposar denúncies, vol donar resposta a una problemàtica persistent: la infra-denúncia de delictes en zones de baixa densitat poblacional.
Els agents assenyalen que, en entorns rurals, el simple fet d’arribar a la comissaria pot esdevenir un repte. Distàncies llargues, manca de transport públic, horaris laborals rígids o la dependència de terceres persones fan que moltes víctimes optin per no denunciar. Aquest buit silenciós no només perjudica les persones afectades, sinó que impedeix a la policia tenir una visió real del territori i anticipar-se a noves problemàtiques. El nou model vol revertir aquesta situació acostant el servei policial al ciutadà, i no a l’inrevés.
La denúncia mòbil aporta un benefici immediat: la preservació del lloc del delicte. Quan els agents arriben al punt dels fets, poden observar directament l’entorn i detectar indicis que sovint es perden quan la víctima ha de desplaçar-se. A més, el relat que s’obté és més viu, més precís i menys condicionat pel pas del temps. Aquesta proximitat també reforça la confiança de les víctimes, que sovint troben més fàcil explicar el que han viscut en un espai conegut i no en una comissaria.
La tecnologia com a aliada
La posada en marxa d’aquest sistema ha estat possible gràcies a la incorporació d’equipaments lleugers i eficients: ordinadors portàtils, impressores mòbils i connexions segures que permeten registrar formalment la denúncia sobre el terreny. Un cop finalitzat el tràmit, la víctima rep la documentació en mà i té l’opció d’ampliar-la posteriorment mitjançant un correu electrònic. Tot plegat transforma els agents en una petita oficina policial itinerant, capaç de resoldre l’administració bàsica sense perdre qualitat ni garanties jurídiques.
De les proves inicials al possible desplegament general
Aquesta metodologia es va començar a provar el maig del 2025 en algunes localitats de la costa catalana, on ja es van detectar millores en la rapidesa i en el volum de denúncies registrades. L’arribada de la prova pilot a la Plana d’Urgell i les Garrigues permet analitzar el funcionament del model en un entorn on la dispersió dels habitatges i la menor mobilitat de la població suposen un repte afegit. Si els resultats són satisfactoris, els Mossos preveuen un desplegament progressiu durant els pròxims mesos a altres comarques catalanes.
Un canvi de cultura policial?
Aquest nou abordatge també representa un petit canvi de paradigma dins del cos: una policia més proactiva, més pròxima i més orientada al servei. Fonts policials reconeixen que, sovint, un gest tan simple com evitar a la víctima un desplaçament llarg pot ser decisiu perquè el delicte aflori. I afirmen que aquesta proximitat pot contribuir a reforçar la percepció de seguretat en unes comunitats on la figura del mosso d’esquadra encara manté un vincle de confiança molt directe amb la ciutadania.
La denúncia mòbil és, de moment, una prova pilot. Però, si funciona, pot convertir-se en una eina potent per aflorar delictes ocults, millorar la resposta policial i facilitar un accés més equitatiu a la justícia en el conjunt del país.