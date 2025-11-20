Els noms que triomfen a Lleida el 2024 trenquen tots els pronòstics

Segons el darrer informe de l’INE, publicat aquest dimecres, els noms més freqüents entre la població resident de la demarcació continuen sent Jordi i Maria. Malgrat això, cap dels dos figura entre les preferències de les famílies que han tingut fills el 2024, un any en què les tendències han canviat de manera notable.
Entre els nens, el rànquing l’encapçala Martí amb 33 inscripcions, seguit de Biel (25) i Pol (24). Jan i Marc comparteixen 22 casos, mentre que Àlex i Nil n’acumulen 21 cadascun. Aran (19), Pau (18) i Arnau (14) completen el top–10 de noms masculins més triats.
Pel que fa a les nenes, Sofia es converteix en el nom estrella del 2024 amb 27 naixements. La segueixen Júlia (25), Arlet (20) i un triple empat entre Aina, Martina i Ona (19). Gala i Jana, totes dues amb 18 inscripcions, se situen a la part alta de la llista, mentre que Bruna (16) i Chloe (15) la tanquen.
L’informe destaca també que el 2024 va registrar més defuncions (4.221) que naixements (3.173). Tot i així, ambdues xifres es mantenen lluny dels seus extrems històrics: el mínim de defuncions es va donar el 1981 (3.033) i el màxim de naixements el 1976 (5.358).
Per primer cop, l’esperança de vida a la demarcació ha arribat als 84,01 anys, un increment de 0,24 respecte del 2023. En el cas dels homes, se situa als 81,38 anys (+0,27) i, entre les dones, arriba als 86,53 (+0,19), reafirmant una tendència de millora continuada.