El SAGA tanca una edició rècord i demostra el múscul del sector del gaming a Catalunya

El SAGA, el saló del gaming en català, ha tancat una quarta edició "de rècord" després que més de 9.000 visitants hi hagin participat al llarg del cap de setmana. "Hem desbloquejat el següent nivell", ha assegurat en declaracions a mitjans Tina Font, coordinadora de Videojocs de Plataforma per la Llengua i responsable de l'organització de SAGA. Des de l'entitat remarquen que han rebut 1.000 assistents més que en l'edició passada i subratllen que també han crescut en superfície, fins als 8.000 metres quadrats de pavelló en total.
Segons Plataforma per la Llengua, la iniciativa ja s'ha consolidat com a "punt de trobada" de les comunitats catalanoparlants del món del videojoc. En aquesta línia, creuen que s'ha demostrat que a Catalunya "hi ha una nombrosa comunitat de videojugadors catalanoparlants" que les grans empreses "han de tenir en compte". Paral·lelament, consideren que és un territori de molta creació de videojocs independents que ja inclouen la llengua catalana, i demanen que rebin més suport.
El saló ha reunit una setantena d'expositors entre empreses, clubs i centres formatius. Segons Font, en aquesta edició hi ha hagut "més qualitat i més presència que mai" pel que fa a expositors, i remarca que s'ha pogut estrenar un format "nou i diferenciador". Tot plegat, segons destaca, "amb un discurs profundament reivindicatiu".
A més, Plataforma per la Llengua celebra que aquesta ha servit per "enfortir les relacions" entre els diferents actors del sector del videojoc en català, explorar futures col·laboracions i "animar alguns estudis a incloure el català als seus videojocs per poder-los ensenyar al saló i presentar-los a les autoritats".
"L'impuls de la iniciativa ha contribuït a fer que la indústria vegi el català com una oportunitat per guanyar visibilitat i per connectar amb el públic, i que s'adoni que hi ha una massa crítica de persones que no només voldrien jugar en català, sinó que en són activistes", subratlla l'entitat en un comunicat.
Videojoc de l'any per a «Neva», de Nomada Studios
Neva, de Nomada Studios, va ser proclamat com a videojoc en català de l'any aquest dissabte, durant la segona jornada de SAGA. En aquesta edició del saló del gaming, organitzat per Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el protagonisme el van tenir els creadors de videojocs, especialment els guanyadors dels quarts Premis SAGA.
Durant aquest dissabte, també van celebrar-se les competicions de la Copa de les Estrelles dels millors equips de la competició LIOP del League of Legends (LOL) i el primer torneig internacional oficial de Super Smash Bros que es retransmet en català.