Més d'un miler persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de les PAU

Revisió de l'examen de matemàtiques de les PAU. La prova ha obtingut una nota mitjana de 4,18, la més baixa en com a mínim una dècada i gairebé dos punts per sota de l'any passat. La petició, que ha avançat El País, es dirigeix a les famílies dels alumnes davant del "desafiament" al que es van enfrontar els seus fills.
Asseguren que no volen qüestionar el temari que s'ensenya, sinó el disseny de l'examen "que va resultar excessivament exigent per al temps concedit". La petició assegura que l'examen exigia un nivell d'interpretació, abstracció i concentració que va resultar "pràcticament impossible de complir dins del temps estipulat".
El text assegura que, d'acord amb dades de les passades avaluacions i comparant amb exàmens d'anys anteriors, l'índex de dificultat i el temps necessari per completar l'examen del 2026 "superen considerablement les expectatives raonables". Afegeix que això no només compromet l'educació i l'equitat sinó que també "infringeix el benestar emocional dels estudiants".
A més, recorda que la prova de matemàtiques té una ponderació de fins a 0,2 en diversos graus. Per tot plegat, reclamen a les autoritats educatives que prenguin mesures immediates per revisar l'examen, els criteris de correcció i l'adopció de mesures que garanteixin l'equitat per a l'alumnat.
Notes generals de la selectivitat
En línies generals, el 95,68% dels alumnes han aprovat les proves, superant el 94,97% de l'any anterior. La nota mitjana ha estat un 6,403, pràcticament igual que l'any passat (6,440). La nota mitjana d'accés a la universitat d'enguany és un 7,167. En aquesta nota d'accés a la universitat, la nota de batxillerat compta un 60% i la de les PAU té un valor del 40%.
La prova de Matemàtiques constava de quatre exercicis obligatoris. Cadascun d'ells implicava 2,5 punts. En el quart, calia triar entre l'A o la B. Van aparèixer equacions lineals, funcions i diferents situacions que calia resoldre a partir del temari estudiat a 2n de Batxillerat.
També van aparèixer matrius i interpretacions geomètriques. Diversos estudiants, en veure les notes, ja s'han queixat a través de les xarxes socials o en mitjans de comunicació (com al Tot es Mou de TV3) pels resultats d'enguany. Podeu veure les correccions de l'examen de Matemàtiques en aquest enllaç.