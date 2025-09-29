Quins són els millors cotxes del mercat? Això diu l'OCU

Elcotxe elèctric accelera a Catalunya. En els sis primers mesos d'enguany més del 20% dels turismes i 4x4 matriculats ja van ser elèctrics o híbrids endollables, una situació que se situa a només quatre punts de la mitjana europea. La xifra catalana és clarament per sobre de la mitjana espanyola (15,8%) i relativament a prop de l'europea (24,4%). Davant d'aquesta situació, l'Organització d'Usuaris i Consumidors (OCU) ha publicat un llistat dels cinc millors cotxes elèctrics comercialitzats a Catalunya, valorant l'autonomia, el preu dels automòbils i la seva mida.
Així, dels considerats vehicles grans, el millor segons l'OCU és el Tesla Model 3 75 kWh que té 415 quilòmetres d'autonomia i un preu de 40.490. Després del Tesla, el llistat col·loca el Toyota BZ4X, el BYD Seal, el Mazda 6e 75 kWh i l'Skoda Enyaq Coupe 80 kWh.
Dels considerats vehicles mitjans, la millor opció és el Volkswagen ID3 77 kWh, amb una autonomia de 375 quilòmetres i un preu de 37.750. Tot seguit hi ha l'Skoda Elroq 77 kWh, el Ford Capri 77 kWh, el Renault Scenic 87 kWh i el BYD Dolphin 60 kWh.
Finalment, d'entre els cotxes petits el més ben valorat segons l'OCU és el Kia EV3 81 kWh, amb 380 quilòmetres d'autonomia i 41.705 euros de preu. L'organització hi posa al darrere el Peugeot 208 51 kWh, el Leapmotor T03, el Yudo 3 i el Cupra Born 77 kWh
Europa marca l'objectiu del 40%
A Catalunya el març de 2025 hi havia un total de 109.180 vehicles electrificats, una xifra que inclou motos i furgonetes. Si es limita a turismes i 4x4, la xifra es redueix a 73.870. Són molts o pocs? Tant en un cas com un altre ja representen un 2% del parc de vehicles.
Tanmateix, el Govern vol anar molt més enllà. En el pla presentat a inicis d'any es fixa la fita de 120.000 nous cotxes elèctrics, 30.000 híbrids endollables així com 30.000 motos lliures d'emissions fins al 2030. L'objectiu final el marca Europa: que a finals de dècada almenys quatre de cada deu matriculacions ja siguin electrificats.