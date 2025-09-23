Retiren una crema de mans comercialitzada a Catalunya per risc de contaminació biològica

Les autoritats sanitàries de França han alertat aquest dilluns a les veïnes que diversos lots d'una crema de mans fabricada al país i comercialitzada a tot Europa suposa un risc biològic per a la salut dels consumidors perquè no duu un conservant clau. Per culpa d'un "error accidental", manca un ingredient de la fórmula que fa que el seu ús sigui segur.
Per això, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat el cessament de la comercialització dels lots afectats d’aquest producte, la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes i la recuperació de les unitats dels lots afectats ja hagin estat adquirides pels consumidors. Pel que fa als usuaris, recomana retornar els productes i, sobretot, abstindre's de fer-lo servir.
La crema en qüestió és l'Erborian - Centella Crème en envasos de 50 mil·lilitres i 20 mil·lilitres del fabricant Laboratoires M&L Erboran, i els lots afectats són el KM05363, el KM06363, el KM06343 i el KM07343. Com no duen el conservant que haurien de dur, pateixen una contaminació microbiològica per Candida parapsilosis, Micrococcus luteus i Microbacterium oxydans, que poden presentar riscos per a persones amb problemes de salut o amb el sistema immunològic debilitat.
El producte incompleix l’article 3 del Reglament (CE) 1223/2009 del Parlament Europeu i el Consell sobre productes cosmètics, que fa referència a l'obligatorietat que els productes que es comercialitzin siguin segurs per al consum humà quan s'emprin en condicions normals. Per tot plegat, és vital deixar d'utilitzar aquesta crema de mans i retornar-la a l'establiment de compra.