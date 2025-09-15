El senzill truc d'un cuiner perquè el peix no s'enganxi a la paella

Fer peix a la paella pot resultar una tasca complicada que acaba embrutant tota la cuina i modificant l'estat de les nostres paelles perquè no sabem cuinar-lo bé. El peix és un aliment que, si la paella no és de bona qualitat o és vella, s'enganxa amb facilitat al metall i acaba per deformar-se i trencant-se.
Però hi ha un truc molt senzill que evitarà que hagis de lluitar contra la paella o malbaratar oli per evitar que el peix es pegui: el paper de forn. Encara que, com el seu nom indica, és especial per a forn, la seva funció és evitar que els aliments s'enganxin a qualsevol superfície de cuina, per tant, es pot utilitzar també en qualsevol paella, inclús en les més velles.
Com fer perquè ni el peix ni el paper es cremin?
Com explica el cuiner Miguel Ángel Cádiz Romero al seu vídeo publicat a TikTok, alguns peixos són més complicats de cuinar que altres, com la truita, un peix blau que s'enganxa fàcilment a la paella per la pell que té quan el cuinem fresc. Per evitar això, el cuiner aconsella posar un tros de paper vegetal a la paella.
A sobre del paper, el cuiner posa una mica d'oli i escalfa bé la paella. "Posem la truita a la paella, deixem que es dauri, que se segelli, i després li donarem la volta i veureu quina cosa més fàcil i més útil", subratlla Cádiz Romero.
El paper de forn és un element que no té cap efecte perjudicial per a la salut. "Això és vegetal, és per al forn, ha passat tots els controls de Sanitat. A més, si el paper es crema no passa res, no dona olor ni sabor", constata l'expert.