Els tres aliments imprescindibles de Maria Nicolau per a l’hivern

Quan arriba l’hivern, els mercats s’omplen d’aliments clàssics de l'època. Tot i que no són tan atractius com les fruites d'estiu o exòtiques, la cuinera i divulgadora Maria Nicolau, sempre disposada a reivindicar la saviesa del calendari agrícola i la potència de la cuina quotidiana, ha volgut recordar que és just en aquesta època de l’any quan disposem d’alguns dels ingredients més nutritius i versàtils. En un vídeo recent per a Catalunya Ràdio, Nicolau destaca tres aliments que no haurien de faltar a cap cuina quan baixen les temperatures: la col, les mandarines i les carxofes.
Per a la cuinera, aquests tres productes representen l’essència del que vol dir menjar bé: són econòmics, sostenibles, fàcils d’integrar en qualsevol dieta i, sobretot, plens de propietats que ajuden el cos a afrontar millor el fred, els refredats i la baixada d’energia característica dels mesos d’hivern. Però més enllà del seu valor nutricional, Nicolau insisteix que també són ingredients deliciosos, capaços de donar personalitat a qualsevol plat.
La col: la reina oblidada de l’hivern
La col d'olla, tan humil i tan poc celebrada, és la primera de la llista. Nicolau la defensa sense matisos: "Val per posar a l'olla o fer caldos". A més, ofereix una alternativa a aquells que no els agrada bullida. "La talles petiteta, l'amaneixes amb vinagreta o maionesa i tens una amanida d'hivern sensacional", assegura Nicolau al vídeo.
I és que aquesta verdura d'hivern és una font potent de vitamines A, C i K, antioxidants i fibra, elements clau per reforçar el sistema immunitari quan el cos ha de lluitar contra els típics virus hivernals.
Les mandarines: petites bombes de vitamina C
Si l’hivern tingués olor, probablement seria la d’una mandarina acabada de pelar. Nicolau reivindica aquest cítric com la fruita estrella de la temporada, amb el permís de la resta de cítrics. Ofereix una gran aportació de vitamina C, essencial per mantenir a ratlla els refredats.
Però les mandarines no han de quedar-se només en el camp de les postres. La cuinera proposa utilitzar-ne la pell per preparar infusions "excel·lents". I recomana afegir-hi una mica de gingebre per aconseguir un resultat "sensacional". Com diu ella, hivern "sense grip".
Les carxofes: el tresor versàtil
Les carxofes són, segons Nicolau, una de les joies més fines del nostre hort. La seva temporada coincideix plenament amb els mesos freds, i el seu sabor profund és ideal per donar intensitat a tota mena de plats. La cuinera recorda totes les maneres en què es poden preparar. "Arrebossades, fregides, a la brasa amb un raget d'oli i sal, per fer tuites o arrossos... no es llença res!", assegura.
La proposta de Maria Nicolau és, en el fons, una invitació a consumir productes de qualitat i de proximitat. Com ella diu: "Tot això és salut per a tu, plaer per al paladar i salut per als agricultors".