Els aliments que no poden faltar a la dieta per reforçar les defenses a l’hivern

Quan arriba l’hivern, arriben també els constipats. Els canvis de temperatura, la humitat, el vent i les pluges debiliten les defenses naturals del nostre cos i és més fàcil agafar un refredat. Per evitar que açò passi, hi ha maneres d'enfortir el nostre sistema immunitari que són tan senzilles com cuidar la nostra alimentació incorporant productes de temporada i seguint una dieta rica en nutrients.
Encara que no només l'alimentació és clau per enfortir les nostres defenses, ja que també és essencial mantenir un bon horari de son per descansar bé o hidratar-se bé, sí que és clau per prevenir malalties típiques d’aquesta època de l’any. A continuació, destaquem alguns aliments que poden convertir-se en els teus millors aliats durant els mesos freds.
Fonts essencials de vitamines
Les vitamines tenen un paper clau en el bon funcionament del sistema immunitari que, amb l'arribada del fred de l'hivern, es pot veure debilitat. Per això és necessari reforçar a través de la dieta amb aliments rics en vitamines A, B, C, D i E. Per exemple, la primera contribueix a mantenir sanes les mucoses respiratòries i intestinals, que actuen com a barrera davant els virus. Està present en els ous, els làctics sencers, les pastanagues, la carabassa o el bròquil.
La vitamina C és essencial per fer front als refredats d'hivern i és la que recomanen tots els experts en nutrició, ja que és clau per reduir la durada dels constipats. La trobem, sobretot, en aliments cítrics, com kiwis, pebrot vermell, maduixes i verdures de fulla verda.
La vitamina D, per exemple, està relacionada amb el bon funcionament de les vies respiratòries, ja que la seva manca s’associa amb una major incidència d’infeccions respiratòries. Es pot obtenir del peix blau, els ous, els bolets i també del sol, així que és recomanable sortir a passejar en hores assolellades.
Aliments antioxidants
Els antioxidants ajuden a mantenir les cèl·lules fortes davant les infeccions. Hi ha molts aliments que són antioxidants i que es poden incloure fàcilment en la dieta diària, com poden ser la remolatxa, la magrana, el bròquil, els espinacs i els fruits del bosc. També trobem aquesta acció antioxidant a la vitamina E, que protegeix les cèl·lules i reforça el sistema immunitari. La trobem en l’oli d’oliva, els fruits secs, l’alvocat i les verdures de fulla verda, per exemple.
Productes probiòtics
Els probiòtics mantenen l’equilibri de la flora intestinal, fonamental per a la immunitat i, sobretot, per protegir-te davant els efectes de la mediació pel refredat en la flora intestinal. A més, són productes que s'han posat de moda en els últims anys i es troben fàcilment als supermercats: iogurt natural, el quefir, el formatge curat o el kimchi són opcions excel·lents per reforçar la salut digestiva.
All i ceba
Aquests dos ingredients clàssics de la cuina mediterrània contenen compostos amb acció antimicrobiana que ajuden a combatre bacteris i virus, a més d’afavorir una recuperació més ràpida en cas de refredat o grip. És per aquest motiu que, a l'hivern, es fan més sopes d'all i de ceba per enfortir el sistema immunitari i són receptes i trucs casolans per fer front als constipats.
Gingebre
Aquesta arrel picant és un potent antiinflamatori natural. El gingebre conté vitamina C, potassi i niacina, i pot alleujar la tos i descongestionar les vies respiratòries. Molta gent la inclou en infusions, sopes o batuts pot ser una manera deliciosa de cuidar-se.