Rutes per descobrir vinyes i cellers de Catalunya

Les escapades a pobles tranquils on gaudir de les vistes i d'un passeig entre carrers empedrats i muralles històriques estan molt bé, però de vegades pot ser avorrit si el que es busca és una escapada amb activitats especials més enllà de passejar que, tot i que es mantinguin en la línia de la tranquil·litat, li donen un afegit a aquella escapada d'un dia o de cap de setmana que vols fer amb amics o parella.
Per això, una bona opció són les visites a vinyes i cellers, aprofitant la tradició vitivinícola de Catalunya, a través de les quals es pot descobrir la història dels pobles, de la seva cultura i de les seves tradicions agrícoles, a més de gaudir d'un paisatge verd i cuidat i el bon temps.
Empordà: vins amb ànima de tramuntana
Entre el mar i les muntanyes, els cellers de l'Empordà estan ubicats en pobles plens d’història que combinen natura, art i gastronomia. Un dels tants que es poden visitar és el celler La Vinyeta, Premi Nacional d'Enoturisme el 2017 per la rica varietat d'oferta enoturística que té. A La Vinyeta podràs esmorzar i fer pícnic entre les vinyes o fer la visita guiada pel terreny que acaba amb un tast dels productes del celler.
Alella: la petita gran joia del litoral
A tocar de Barcelona, aquesta denominació d’origen, una de les més antigues del país, sorprèn amb blancs de pansa blanca, negres delicats i escumosos elegants. El celler Bouquet, ubicat dins una masia del segle XV entre vinyes, amb vistes al poble d’Alella i al mar Mediterrani, és un espai únic que ofereix visites guiades, tasts i pícnics entre les vinyes contemplant la posada del sol.
Penedès: el cor del vi català
El Penedès ofereix des de joves blancs frescos fins a caves de gran prestigi, en concret, al celler a Sant Sadurní d’Anoia, en funcionament des del 1915. Aquest lloc màgic del Penedès és l'ideal per aprendre els secrets de la producció de cava, ja que destaquen per aquesta beguda, però també pel vi blanc. El celler ofereix la visita als caves de Sant Sadurní i, després, l'oportunitat de provar els seus millors productes aprenent a degustar-los. També ofereixen visites als cellers, on es poden comprar els vins de tota mena que produeixen, així com altres productes de la casa.
Terra Alta: la força mediterrània
Amb camps d’ametllers, oliveres i vinyes que s’estenen fins als Ports, aquesta zona és la capital de la garnatxa blanca. Al celler cooperatiu de Gandesa, creat fa més de cent anys, treballen milers d'agricultors collint a mà les vinyes i oliveres velles que conformen un paisatge mediterrani de somni. La manera de treballar els seus productes ha passat de generació en generació i conserva l'esperit de cooperativa i innovació que els caracteritza. Tant vi com oli, a aques celler podràs tastar el producte de primera mà i visitar les vinyes per conèixer la seva història.