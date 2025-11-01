01 de novembre de 2025

Pobles ideals per passar un cap de setmana de tardor

Quan el temps per gaudir d'un respir fora de la ciutat són només dos dies del cap de setmana, la millor opció és saber com i on aprofitar-los sense sortir del país

  • La Pobla de Lillet vista panoràmica -

Publicat el 01 de novembre de 2025 a les 17:00

Els caps de setmana són un moment ideal per aprofitar amb amics o parella i visitar llocs nous del país. Sobretot a la tardor, ve molt de gust visitar pobles tranquils, amb poca gent i poc turisme, per respirar de la ciutat i el seu ràpid ritme de vida. Si encara no tens plans per aquest cap de setmana -o pel pròxim- i disposes de cotxe i temps per menejar-te a altre lloc, ací et proposem un parell de llocs amb un encant especial i màgic per descobrir acompanyats.

El Delta de l’Ebre: natura en estat pur

 

  • Un vol de flamencs al Delta de l`Ebre.

El Delta de l’Ebre és un dels paisatges més singulars del país on la llum i la tranquil·litat ho banyen tot. És un lloc amb paisatges preciosos per gaudir amb la parella mentre s'observa el capvespre a la mar, des de les platges del Trabucador o del Fangar, on l'horitzó regala una postal visual de somni. Durant el dia trobaràs diverses activitats aquàtiques que pots fer, com navegar en caiac; però si et fa por mullar-te, també pots observar les aus o recórrer en bicicleta els arrossars i les llacunes.

La màgia de la Garrotxa: entre volcans i boscos

 

  • Imatge aèria de la zona volcànica de la Garrotxa

Si el que prefereixes és rodejar-te de boscos i antics volcans adormits el Parc Natural de la Zona Volcànica és un autèntic paradís i una molt bona opció per arribar amb transport públic o llevar-li la pols a la bicicleta. Aquesta zona és coneguda per la quarantena de cons volcànics, 10 cràters, 23 cons ben conservats i més de 20 colades de lava que conté al llarg d'un recorregut de colors d'arena fosca, negres, rojos, verds i lilosos.

La Fageda d’en Jordà és un passeig ideal per gaudir del verd dels arbres i d'un ambient de conte de fades decorat amb els colors de la tardor. A més, si et canses del bosc, pots visitar els pobles de Santa Pau i Besalú, que conserven l’encant medieval entre els seus característics carrers empedrats.

La Pobla de Lillet: història, natura i art

 

  • La Pobla de Lillet, emblanquinada aquest matí.

Al nord del Berguedà, envoltada de muntanyes, s’alça La Pobla de Lillet, un poble que sembla d’una altra època. Situada a 843 m d'altura, és una localitat travessada pel riu Llobregat que barreja pedra i verd per on es miri, motiu pel qual és un lloc ideal per fer turisme de muntanya, senderisme o, pels més atrevits, anar a esquiar a les pistes de la Molina durant la temporada d'hivern.

El pont vell i el castell medieval són dues de les peces característiques d'aquest poblet, tot i que cadascú dels ponts de La Pobla és considerat bé cultural d'interès local i també patrimoni arquitectònic de Catalunya. A més, altre dels llocs emblemàtics de la localitat són els Jardins Artigues, dissenyats per Antoni Gaudí, que li donen un toc màgic i modernista al paisatge natural i rural de La Pobla. 

