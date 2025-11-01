Pobles ideals per passar un cap de setmana de tardor

Els caps de setmana són un moment ideal per aprofitar amb amics o parella i visitar llocs nous del país. Sobretot a la tardor, ve molt de gust visitar pobles tranquils, amb poca gent i poc turisme, per respirar de la ciutat i el seu ràpid ritme de vida. Si encara no tens plans per aquest cap de setmana -o pel pròxim- i disposes de cotxe i temps per menejar-te a altre lloc, ací et proposem un parell de llocs amb un encant especial i màgic per descobrir acompanyats.
El Delta de l’Ebre: natura en estat pur
El Delta de l’Ebre és un dels paisatges més singulars del país on la llum i la tranquil·litat ho banyen tot. És un lloc amb paisatges preciosos per gaudir amb la parella mentre s'observa el capvespre a la mar, des de les platges del Trabucador o del Fangar, on l'horitzó regala una postal visual de somni. Durant el dia trobaràs diverses activitats aquàtiques que pots fer, com navegar en caiac; però si et fa por mullar-te, també pots observar les aus o recórrer en bicicleta els arrossars i les llacunes.
La màgia de la Garrotxa: entre volcans i boscos
Si el que prefereixes és rodejar-te de boscos i antics volcans adormits el Parc Natural de la Zona Volcànica és un autèntic paradís i una molt bona opció per arribar amb transport públic o llevar-li la pols a la bicicleta. Aquesta zona és coneguda per la quarantena de cons volcànics, 10 cràters, 23 cons ben conservats i més de 20 colades de lava que conté al llarg d'un recorregut de colors d'arena fosca, negres, rojos, verds i lilosos.
La Fageda d’en Jordà és un passeig ideal per gaudir del verd dels arbres i d'un ambient de conte de fades decorat amb els colors de la tardor. A més, si et canses del bosc, pots visitar els pobles de Santa Pau i Besalú, que conserven l’encant medieval entre els seus característics carrers empedrats.
La Pobla de Lillet: història, natura i art
Al nord del Berguedà, envoltada de muntanyes, s’alça La Pobla de Lillet, un poble que sembla d’una altra època. Situada a 843 m d'altura, és una localitat travessada pel riu Llobregat que barreja pedra i verd per on es miri, motiu pel qual és un lloc ideal per fer turisme de muntanya, senderisme o, pels més atrevits, anar a esquiar a les pistes de la Molina durant la temporada d'hivern.
El pont vell i el castell medieval són dues de les peces característiques d'aquest poblet, tot i que cadascú dels ponts de La Pobla és considerat bé cultural d'interès local i també patrimoni arquitectònic de Catalunya. A més, altre dels llocs emblemàtics de la localitat són els Jardins Artigues, dissenyats per Antoni Gaudí, que li donen un toc màgic i modernista al paisatge natural i rural de La Pobla.