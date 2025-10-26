El poble històric de Girona ideal per visitar a la tardor

La tardor du castanyes, fred i ganes de visitar llocs desconeguts que amaguen secrets medievals i paisatges naturals preciosos. Aquest és un bon pla d'escapada de cap de setmana per visitar amb parella, amb la família o amb amics i, si no coneixes encara llocs amb aquestes característiques màgiques, ací et descobrim el poble ideal per gaudir un tarda de tardor rodejat d'història i tranquil·let.
Un tresor medieval entre muntanyes
En el cor de l'Alt Empordà s'amaga un petit poble medieval envoltat de muntanyes, boscos de pins, alzines i roures i senderes que a la tardor s'omplen de fulles groguenques. Les muralles que l'envolten caracteritzen aquest poble del Prepirineu gironí. Amb només 258 habitants conserva intactes les construccions defensives dels segles XIV i XV així com les cases i els carrers empedrats que li donen una aura màgica pròpia d'un conte de fantasia medieval.
Amb un nucli antic que forma part del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Sant Llorenç de la Muga és el poblet ideal per visitar durant la tardor. Passejar entre els carrers del nucli antic, amb la tranquil·litat i naturalesa que l'envolten, és sense dubte un pla perfecte per desconnectar de la ciutat. El centre de la vila va ser fortificat entre els segles XIV i XV i encara conserva bona part de la muralla original.
Aquesta estructura defensiva conserva quatre torres i tres portals que delimiten un recinte triangular, fet que caracteritzen aquest poble com un dels més emblemàtics de la comarca. A més, també són d'obligada visita l'església de Sant Llorenç, que manté bona part de la seva estructura romànica; i el Castell medieval de Sant Llorenç, situat extramurs i del qual queden les seves ruïnes. Per acabar amb una visita, s'ha de visitar el Parc d’en Pep, un monument dedicat a l’aigua que conserva una reproducció de la sínia original que va deixar de funcionar fa setanta anys.
Ideal per fer senderisme
Sant Llorenç de la Muga és, a més, una opció molt bona per als aficionats al senderisme, ja que ofereix diverses opcions de rutes de poca dificultat. La més coneguda és la ruta del Camí Natural de la Muga, un recorregut d’uns 40 quilòmetres que travessa la comarca i passa per miradors amb vistes impressionants. També és recomanable la senda cap a la Torre dels Moros, una construcció del segle XIII des d’on les vistes panoràmiques a la vall són impressionants.