Les millors rutes per pobles medievals de Catalunya

Viatjar pot ser un maldecap per a qualsevol si no tens temps perquè treballes o no tens diners per fer un gran viatge, però per desconnectar no cal anar-se'n molt lluny de casa ni tampoc gastar molts diners. Al país hi ha llocs màgics amb paisatges naturals dignes dels llibres de fantasia medieval per visitar un cap de setmana en què pots envoltar-te de construccions medievals i gaudir d'una vesprada o d'uns dies de tranquil·litat. Ací et deixem algunes idees de pobles per fer una bona ruta medieval de cap de setmana en cotxe pels indrets més emblemàtics de Catalunya.
Peratallada, joia medieval del Baix Empordà
En ple cor del Baix Empordà trobem el municipi de Forallac, que acull un dels pobles medievals més ben conservats de Catalunya i declarat bé cultural d’interès nacional: Peratallada. Aquesta vila destaca per la seva arquitectura de pedra i la seva construcció feudal amb carrers estrets, arcs de mig punt i portals majestuosos.
El poble s’alça sobre una roca de gres treballada amb gran destresa, i cada racó ofereix un encant especial: façanes amb escuts, finestres ornamentades i places tranquil·les per les quals passejar envoltat de l'ambient màgic i encantador d'aquesta vila, sobretot del seu nucli antic.
Montblanc, la ciutat emmurallada de la Conca de Barberà
Aquesta vila, capital de la Conca de Barberà, conserva un recinte emmurallat que crida l'atenció de qualsevol que s'hi acosti. Amb més de vint torres de defensa, cinc portals d’accés i un traçat poligonal que envolta tot el nucli antic aquesta muralla és la causant que Montblanc hagi sigut declarat bé cultural d’interès nacional. La tradició situa aquí la llegenda de Sant Jordi, i cada 23 d’abril el poble s’omple de vida amb representacions, mercats i activitats temàtiques que celebren aquesta història tan estimada.
Guimerà, un laberint de pedra a l’Urgell
Sobre un turó que domina el riu Corb, s’alça el poble de Guimerà. El seu nucli antic, declarat conjunt medieval, conserva un entramat de carrers costeruts i sinuosos que condueixen fins a l’església de Santa Maria i la torre del castell. Passejant-hi, descobriràs un veritable museu a l’aire lliure, amb cases de pedra, arcs, escales i detalls decoratius dels segles X i XI. Tot plegat fa que Guimerà sigui un lloc on el temps sembla haver-se aturat, ple d’història i d’una bellesa serena.
Rupit i Pruit, encant rural a Osona
Al nord-est d’Osona es troba el municipi de Rupit i Pruit, format per la unió de dues antigues viles l’any 1978. Avui, aquest conjunt conserva tota la seva màgia medieval, només s'ha de passejar pels seus carrers empedrats per quedar-se encantat observant les cases rústiques, els ponts de pedra i fusta i l'entorn natural que rodegen la vila. Rupit està reconegut com a Poble amb Encant per l’Agència Catalana de Turisme, un distintiu reservat a llocs d’una bellesa i autenticitat excepcionals.