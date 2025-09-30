«National Geographic» recomana un poble català d'una bellesa encantadora

Imagina arribar a un poble amagat entre muntanyes on l'ambient és el més semblant a un conte de fades i bruixes medieval. Rodejat d'arbres, llacs, construït en pedra i ple de flors, Bagergue és el poble que National Geographic recomana visitar pel contrast de colors que impregnen les façanes de les cases dels tests.
Aquest petit poble del Pirineu lleidatà es cobreix de neu en ple hivern i de verd quan arriba la primavera, deixant unes vistes panoràmiques immillorables de la vall. Per arribar-hi has de passar Salardú i agafar el desviament de la C-28 muntanyes amunt fins que arribes al poble més alt de tota la Vall d'Aran: Bagergue, amb 1.419 metres d’altitud.
Té poc més d’un centenar de residents durant tot l’any que vesteixen els balcons de flors com geranis o petúnies, fet que li ha valgut el reconeixement de l’associació Viles Florides com el poble català que millor cuida les seves façanes.
Entre els llocs més emblemàtics del poble destaca l’església de Sant Feliu, del segle XIII i amb elements gòtics i preromànics. A només un quilòmetre del poble pots visitar l’ermita de Santa Margalida, una petita joia de pedra reconstruïda als anys seixanta després de la seva destrucció durant la Guerra Civil.
Rutes entre natura
Un altre dels espais màgics d'aquest poble és un tram de gorgs naturals anomenat "platja de Bagergue", on està permès el bany. Des d’aquí hi ha diverses rutes que pots triar si tens ànims aventurers i ganes d'explorar l'entorn natural del Bagergue.
Una de les opcions és arribar al santuari de Montgarri (a poc més de 5 km) i visitar les espectaculars cascades de Saut deth Pish. També pots coronar el Tuc de Maubèrme (2.850 metres), encara que aquesta és una opció molt més experimentada.