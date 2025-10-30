S'apropen les festes de Tots Sants i arriba la tardor en la seva màxima esplendor. La natura presenta un aspecte especial i romàntic durant aquesta època de l'any, hi ha festes populars i és recomanable degustar aliments típics i licors de la nostra terra. Alhora, aquesta estació és un bon moment per escapar-se fora de la ciutat i descobrir els punts més emblemàtics del nostre país. A Nació t'apropem quatre propostes per gaudir d'una escapada breu i encantadora.
Hostalric
Hostalric és un municipi de la comarca de la Selva, situat al peu del Montseny. El castell d'Hostalric està construït sobre un turó de pedra d’origen basàltica, es té constància de la fortificació des de l'any 1145, però el castell que ha arribat fins als nostres dies va ser construït al segle XVIII. Una de les principals causes de la seva construcció fou per a mantenir el control sobre una gran via de comunicació com el camí Ral.
El 1963 Hostalric va ser declarat Bé d'Interès Nacional (BCIN), i a partir d'aquest moment es va començar la lenta, però continua recuperació, conservació i divulgació del patrimoni monumental, muralles, torres i castell. Tant és així que darrerament ha estat escenari d'un concurs de TV3 i de nombroses sèries i pel·lícules de renom. Val la pena allotjar-s'hi i endinsar-se en els seus carrers de pedra, que són un punt de partida ideal per a fer excursions.
La Garriga
La Garriga és un poble que destaca pels monuments modernistes i natura, que està a tocar de la vila. El poble actual és fruit de la transformació urbanística del municipi al segle XIX fins a convertir-se en un dels centres de lleure i termalisme més importants per a la burgesia catalana. Els romans, però, ja s'havien endinsat en les seves aigües termalsmolt abans.
Més tard, el modernisme d'estiueig va deixar empremta amb uns 220 elements arquitectònics catalogats: des de l’Illa Raspall a les cases del Passeig. El municipi està situat entre els Cingles de Bertí i el parc natural del Montseny. Al llarg de l'any hi ha la Fira de la Botifarra, la Festa de Corpus i les Jornades Modernistes, que són una oportunitat per aprofundir en el coneixement d'aquesta localitat.
Beget
Per als amants del romànic i les excursions hi ha un poble al Ripollès que és imprescindible, es tracta de Beget, un racó on es troben la història, l’arquitectura i el paisatge. Aquest nucli situat al terme municipal de Camprodon, està envoltat d'un entorn natural privilegiat i compta amb una estructura urbana molt ben conservada.
Beget té un nucli principal de població amb carrers estrets a prop de l’església de Sant Cristòfol, una construcció romànica. Al seu voltant es va desenvolupar el sector més antic del poble, amb carrers empedrats i cases tradicionals. El pont de Beget, que data del segle XIV, connecta aquesta àrea amb un segon sector del poble, on convergeixen el camí de França i el camí de la Font en una petita plaça pintoresca.
Les cases de Beget són un altre dels seus grans atractius, moltes estan assentades directament sobre la roca, amb murs fets de pedra lligada amb morter de calç i fang. També s'hi poden veure edificis decorats amb barbacanes, ràfecs de fusta i balconades que donen caràcter als edificis. Al voltant del poble, entre els boscos, hi ha masies i les antigues parròquies rurals de Rocabruna, Bestracà i Salarça, que es van agregar al municipi abans que s'incorporés a Camprodon.