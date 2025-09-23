Els errors comuns a l'hora de beure vi negre, segons la sommelier Marta Clot

El vi és una beguda que associem amb l'adultesa i els diners. Sembla que, al llarg dels anys, s'ha convertit en un símbol de classe i riquesa reservat només per als exclusius tasts de vi i els sommeliers. Però la realitat és que, entre les generacions joves, el vi s'ha convertit últimament en tendència per fer sopars i dinars tranquils amb amics i amigues. De fet, inclús existeixen creadores de contingut sobre vi que parlen des de l'experiència i donant veu a la joventut, omplint un forat al món del vi pel qual els joves no tenien cabuda.
Una d'aquestes creadores de contingut sobre vi és Marta Clot, @ladelsvins, que amb 31 anys ha aconseguit 900.000 seguidors a xarxes i aposta per difondre el seu amor pel vi des d'una perspectiva jove i apostant per trencar amb la imatge que és un món classista i difícil d'entendre.
Errors comuns amb el vi negre
En una entrevista amb La Vanguardia, Marta Clot desvetla els errors més comuns a l'hora de beure vi negre i dona les solucions per no quedar malament en una primera cita on hi hagi pel mig un bon vi. "El primer és comprovar que faci bona olor i, després, fixar-se en la temperatura", explica la sommelier, qui anima a demanar la glaçonera en cas que el vi no estigui massa fred.
Sobre el mite que sempre s'ha d'acompanyar el formatge amb vi negre l'experta opina que "no sempre és la millor combinació". En canvi, recomana, "vins escumosos o blancs", però obre la porta a què "cadascú begui el vi com vulgui".
Sobre la temperatura a què ha d'estar el vi negre, Clot diu que és "entre 14 i 18 graus, depenent de si és jove o té més criança". A més, explica que com que el vi negre s'ha de beure entre 12 i 18 graus, l'ideal és "que si fa calor el refredis una mica abans de servir-lo: amb 15–20 minuts a la nevera n'hi sol haver prou".
I es pot posar un glaçó al vi? "Això ho deixo a elecció de cada persona", explica la sommelier i afegeix que, tot i que per ella no és un crim fer açò, "és cert que, quan afegeixes gel, el vi es va aigualint i perd intensitat". Recomana altres opcions com deixar-lo més temps a la nevera o al congelador.