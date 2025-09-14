Aquesta beguda natural t'ajudarà a anar al bany al matí segons els experts

Els problemes intestinals són més freqüents del que pensem i poder anar al bany al matí després que el teu cos hagi estat tota la nit fent la digestió és quasi un privilegi per a algunes persones que no ho poden fer.
És per això que, si ja has tastat els aliments probiòtics i, així i tot, no et funciona, et sorprendrà saber que aquesta beguda natural, si la prens a la nit, t'ajudarà amb el teu trànsit intestinal.
Un remei natural, senzill i que tothom té a casa
Encara que t'hagis imaginat una beguda molt cara i difícil d'aconseguir, la realitat és que cuidar la teva salut intestinal i millorar-la depèn, en gran manera, de l'aigua que prens abans d'anar a dormir.
Aquesta beguda natural manté la femta tova perquè augmenta la humitat a l'intestí, d'aquesta manera, és molt més fàcil expulsar-la l'endemà. A més, i segons experts, beure aigua abans d'anar a dormir afavoreix les contraccions musculars del còlon, que ajuden a expulsar les deixalles del nostre cos.
Si no bevem prou aigua, la femta s'asseca i s'endureix, a més, el còlon ha d'extreure aquesta aigua del cos i reservar els líquids corporals per a altres funcions, la qual cosa fa que augmenti el risc de restrenyiment.
Segons expliquen els experts, també existeixen altres líquids que fan aquest efecte al nostre cos, com per exemple les infusions, brous o aliments amb grans quantitats d'aigua com a fruites i verdures.