El senyal visual que indica que el vi pot tenir algun problema, segons un sommelier

Un dels productes més característics del Mediterrani i de Catalunya és el vi. De la mateixa manera que és una beguda que crea admiració a gairebé arreu del món, fins i tot saltant de continent. De tota la gent que li agrada el vi, n'hi ha una bona part que s'autodenomina "amant", i això denota la fascinació que l'envolta. Hi ha paladars tan exquisits que poden destriar entre variacions de raïm i duració de maduració.
Per aquesta raó, persones com l'Adán Israel es converteixen en un dels cambrers més famosos d'Espanya. Comparteix el seu coneixement sobre el vi a través de les xarxes socials: mostra estris únics del vi, recomanacions, anècdotes i consells a l'hora de prendre'l i conservar-lo, i molta gent el coneix com al Sommelier de la Taca.
Donat el seu bagatge professional i el reconeixement que ha aconseguit a les xarxes socials, LaVanguardia l'ha entrevistat i ha obtingut un munt d'informació valuosa per tots aquells que volen saber molt més del món del vi.
Vols endinsar-te en el món del vi?
Pel primer que és preguntat l'expert és sobre com s'ha d'iniciar una persona que vol saber molt més sobre els vins i tenir el criteri per saber distingir un dels altres i apreciar els matisos. Israel explica que cal assumir que no se sap res i no tenir vergonya. Ell recomana fer el primer pas en una hostaleria o vinoteques i deixar-se endú pels professionals i tenir ganes d'assaborir els "colors, aromes i sabors agradables".
Així mateix, per saber quin tipus de vi ens acompanyarà millor l'estada en un restaurant, l'expert explica que l'important és saber primer de tot quin serà què es menjarà. Un cop se sap això, indica que no hi ha cap problema per dir al cambrer què menjarem, quin tipus de vi ens ve de gust i preguntar-li per una recomanació.
L'estat del suro, primordial
Per saber l'estat del vi és molt important mirar el suro abans de prendre'l. Israel explica que "si el surto està net, vol dir que tot està correctament, en canvi, si està molt sec o xop... mal senyal". El sommelier assenyala que l'estat del suro no és un senyal definitiu, però sí que pot generar problemes. I relaciona aquests possibles problemes amb la darrera tendència d'utilitzar taps sintètics o de rosca en els darrers vins que surten al mercat.
El vi, important com el primer plat
Per altra banda, l'expert insisteix a tractar el vi com si fos un plat més. Sigui per donar-li la importància i paper que té en un sopar en restaurant, és a dir, el mateix pes que té el prat principal, com a l'hora de tractar-lo i escollir-lo. El sommelier fa èmfasi a què no s'ha de tenir por a l'hora de triar un vi i tampoc hi ha pressa, de la mateixa manera que es tria els plats d'una carta o un menú. A més, explica que el gest de tastar un vi un cop ho ofereix ele cambrer és per valorar si realment el gust i la temperatura és l'adequada. Adan Israel explica que s'ha d'exigir el mateix que s'exigiria a un gaspatxo o a un tros de carn: que estigui bo i la temperatura sigui la que volem, i en el cas de veure quelcom que no rutlla, dir-ho sense por.