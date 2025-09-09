Cinc restaurants catalans aspiren a ser la millor obertura del 2024

La gastronomia catalana està ben acostumada als reconeixements. Des de l'alta cuina fins als plats més tradicionals, la cuina del país és admirada arreu del planeta. En aquesta ocasió, són cinc els restaurants catalans que aspiren a rebre un nou premi.
Es tracta d'establiments que van obrir les portes durant 2024 i que, per aquest motiu, aspiren a rebre el reconeixement a millor obertura de l'any. La nova edició de TheFork Awards ha nominat un total de 41 restaurants, distribuïts en catorze comunitats de l'Estat com les millors obertures del 2024 a Espanya.
Els restaurants catalans nominats
Els cinc nominats catalans, que tindran 36 rivals de la resta de l'Estat, es troben tots a la ciutat de Barcelona i són els següents:
- Glug, al carrer de Viladomat.
- Bar Canyí, al carrer de Sepúlveda.
- Leña Barcelona, a l'hotel Grand Hyatt de la plaça de Pius XII.
- Eldelmar, al Port Olímpic.
- Incorrecte, al carrer de Cerignola.
La selecció ha estat realitzada per un jurat integrat per 58 xefs de diferents punts de l'Estat i reconeguts amb estrelles Michelin, de l'alçada de Paco Morales (Noor), els germans Torres (Cuina Germans Torres), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Dabiz Muñoz (Diverxo) o Elena Arzak (Arzak), entre d'altres. Els finalistes seran desvetllats el pròxim 3 de novembre, en una gala amb 300 convidats que tindrà lloc al Teatre Príncipe Pío de Madrid.