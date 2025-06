La Patum de la Llar es reivindica un any més com l'espai per visibilitzar la inclusió

Berga ha encetat de totes totes la Patum d'aques 2025. Els encarregats de fer-ho realitat han sigut el conjunt de la comunitat de la Fundació la Llar: des dels usuaris i usuàries als monitors, a més de voluntaris anònims i persones implicades a totes les comparses de la festa berguedana.

L'ensurt meteorològic en forma de ruixat minuts abans que comencés la festa ha quedat en res i, afortunadament, no ha influït en l'arrencada de la festa. L'edició d'enguany ha comptat amb novetats en la comparseria, alguns balls i també en nous rols per equiparar encara més la celebració. Tot plegat, fent possible novament un espai de participació activa que garanteixi la inclusió efectiva de les persones amb discapacitat en la societat i cultura berguedana.

Aquest 2025, han fet possible els balls i salts un total de 62 usuaris i usuàries de la Fundació la Llar. Tots ells s'han ocupat de donar vida a les diferents comparses de la festa, i també han repetit com a músics. A més, enguany també han tingut noves funcions dins la retransmissió en directe que ha ofert Televisió del Berguedà. En concret, han aportat a l'equip un ajudant de càmera i dos copresentadors repartits per la plaça de Sant Pere.

Ja està en marxa la Patum de la @fundaciolallar a #Berga. Els Turcs i Cavallets han donat el tret de sortida pic.twitter.com/jFUYnHF44c — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 17, 2025

Puntualment, la festa ha engegat amb l'aparició en escena dels Turcs i Cavallets, i la celebració del primer episodi del Corpus berguedà ha continuat sense inconvenients. Als salts, s'han pogut apreciar les tasques de manteniment i millora que han gaudit algunes peces com les Maces i els Gegants. També han estat d'estrena els Turcs, que han lluït casaques noves, i la Guita Xica, que ha renovat el vestit.

Així mateix, en els assajos per preparar la cita s'ha fet especial incís en els balls dels Nans Vells i dels Gegants, que s'han adaptat aquest 2025 per fer-los més pròxims als de la Patum Completa. Fet i fet, uns salts executats amb traça i, sobretot, molta il·lusió.

El "compromís" de la Generalitat

Un any més, el Govern de la Generalitat no s'ha volgut perdre la cita de la Patum de la Llar. En concret, s'hi ha sumat la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, qui abans del tret de sortida ja ha augurat que "serà una Patum per reivindicar la discapacitat en la nostra societat". "Hem de reivindicar la discapacitat com un actiu que ens fa veure la realitat de d'una altra òptica, cohesionar-nos i posar en valor l'estat del benestar per atendre totes les persones", ha afirmat.

Aprofitant l'avinentesa, la presidenta de la Llar, Cecília Camprubí, li ha traslladat un seguit de demandes que permetin a la fundació continuar prestant els millors serveis als seus usuaris i usuàries. "A la nostra entitat, per circumstàncies diverses, hem quedat una mica enrere respecte altres, i tenim molt camí per recórrer", ha declarat la presidenta, afegint que "demanem que des del Departament es vegi la situació excepcional que ha viscut aquesta entitat, que som l'única a la comarca que treballem amb persones amb discapacitat intel·lectual". "Prenem bona nota i anem avançant", apuntava la consellera.

Més enllà d'aquesta interacció, des de la Fundació la Llar s'han mostrat agraïts per l'acompanyament un any més de la Generalitat a la festa, i han impulsat la celebració com un espai perfecte per visibilitzar-se: "Volem reivindicar que som un actiu en la societat i no cap món a part", ha recalcat Camprubí.