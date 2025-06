Berga ja respira pólvora: els Quatre Fuets marquen el tret de sortida de la setmana més intensa a la ciutat

Una concorreguda plaça de Viladomat ha estat testimoni de la prova de qualitat dels fuets de la Patum que s'utilitzaran aquest 2025. Ho han fet a través dels Quatre Fuets, l'acte tradicional que té per objectiu fer aquest testatge de la pirotècnia típica de les festes de Corpus i, a la vegada, és l'activitat que marca l'inici de la setmana més intensa de Berga.

L'esdeveniment, encara que senzill, té un especial significat pels patumaires. També disposa del seu propi ritual. L'engegada és a la plaça de Sant Pere, on es donen cita les comparses del Tabal i les Maces, que baixen en comitiva fins a la plaça de Viladomat. Allà, la gent sap que s'aproxima el moment de fer esclatar els primers fuets pel so del Tabal -aquest diumenge, interpretat per la Tabalera-.

En un passadís al llarg d'aquest emplaçament de la ciutat, es despleguen dues maces per banda. Així, passats uns minuts de les 20.00 hores, arrenca el darrer preludi de la Patum a Berga. El salt es repeteix amb un nou grup de quatre maces, que van poder donar testimoni del bon funcionament dels fuets.

A continuació, és el torn de la Patum Infantil, que també participa en aquesta prova tradicional. La cerimònia és idèntica, si bé l'execució varia: en aquesta prova també s'hi sumen els Àngels i, en lloc de quatre maces, en salten vuit. Fet i fet, s'acaben validant un total de 24 fuets. Els pròxims que es facin petar seran ja a la plaça de Sant Pere, durant la celebració de la Patum de la Llar.

La prova de la Patum Infantil també ha comptat amb els Àngels

Ajuntament de Berga

Un cap de setmana d'intensitat patumaire

Els Quatre Fuets no han estat l'únic certamen patumaire que s'ha viscut aquest últim cap de setmana previ al Corpus. Ja divendres al vespre, els Castellers de Berga i l'Associació de la Patum Infantil van portar la batuta de la ja consolidada Patum de les Andròmines. La proposta incentiva la creativitat a l'hora de crear les reproduccions casolanes dels elements de la festa per tal que els nens i nenes puguin fer els seus propis salts.

L'endemà, va ser el torn del Concert de Patum - Memorial Ricard Cuadra, que va posar sobre l'escenari una proposta atrevida i innovadora pensada pels KamBrass Quintet a més del tradicional segon acte, amb les melodies d'un salt complet. Així mateix, altres activitats que s'han dut a terme aquests darrers tres dies, i sota el paraigua de la Patum, han estat la xerrada sobre la partitura del Ball de l'Àliga de Mn. Marià Miró o la Diada Castellera dels Quatre Fuets.

Amb tots els capítols previs ja viscuts, la capital del Berguedà s'emplaça a un dilluns de calma i descans abans que la disbauxa i la passió patumaire ho impregni tot.