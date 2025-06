Les Festes de la Baronia passen a l'octubre per contrarestar la calor del juliol

Quan s'està a punt de cloure un dels junys més calorosos dels darrers anys, les celebracions estivals plantegen un escenari cada cop més complicat pels efectes climàtics. En alguns casos, ajustar els horaris no és possible ni suficient i, per aquest motiu, opten per, directament, canviar de dates els formats. És el cas de les Festes de la Baronia de Bagà que, després d'anys instal·lats al juliol passaran a celebrar-se a l'octubre.

"Des de fa un parell d'anys vèiem que celebrar la festa al juliol era més complicat cada any pel fet del temps, i sobretot de la temperatura", ha afirmat el president de l'Associació Medieval de Bagà, Josep Ureña, qui assenyala que "la calor era un gran inconvenient" tant per paradistes com pels grups de recreació que fan reviure el llegat medieval de la vila en coincidència amb la celebració. "Feia anys que ho anàvem valorant, i pensem que és un bon canvi per diferents motius", ha recalcat Ureña.

A més de l'efecte climàtic del juliol, el trasllat també ve impulsat aquest 2025 per les obres que s'han començat a executar a la plaça Galceran de Pinós -la plaça Porxada-. Aquest espai del nucli antic de Bagà és un dels centres neuràlgic de la festa, així que la remodelació que aquesta setmana es posa en marxa no faria possible la convivència amb el mercat i les activitats paral·leles.

Un nou format, amb el foc de protagonista

L'organització de les Festes de la Baronia aposten per implementar la celebració en coincidència amb la festivitat del 12 d'octubre, que enguany s'escau en un diumenge. El canvi de data permetrà consolidar el nou paradigma del format que, d'ençà del canvi de nomenclatura, vol recuperar l'essència dels mercats típics de l'època i deslligar-se de l'aspecte comercial que actualment vesteixen les diferents propostes medievals d'arreu de territori.

"El canvi va començar l'any passat, quan vam de fugir de fer un mercat medieval i el vam denominar Mercat de la Baronia", exposa el president, qui reivindica que "el nostre interès no és que sigui un mercat comercial, sinó que ens interessa molt més fer un mercat adaptat a l'època medieval, on la majoria de les parades eren de productes de proximitat o dels serveis d'artesans". Així mateix, Ureña també ha incidit que "el juliol és un mes en què està saturat de festes i activitats arreu de Catalunya, i també de mercats medievals", tot i reivindicar que el format baganès és el segon que es va impulsar al país, després del de Montblanc.

D'aquesta manera, la nova data permetrà reformular l'estructura de la proposta, que s'enfocarà al plantejament i aparença dels "mercats típics d'hivern", fent ús del foc com a element distintiu i fil conductor de la mostra. "Jugarem amb la llum i el foc, incorporant espectacles i vestint l'espai de la mostra", ha detallat el president de l'entitat impulsora, qui ha avançat alguns dels atractius que volen desplegar amb aquesta missió, com les estufes nòrdiques o una oferta gastronòmica més contundent i acompanyada del vi calent com a reclam.

Tot i que encara no estigui tancada l'agenda, des de l'organització confirmen que es tornarà a incidir en la singularitat de la baronia, aprofitant la cimera per impulsar unes jornades d'estudi de "les diferents baronies que tenim al voltant" i també s'abraçarà l'aplec de Santa Fe de Quer dins l'agenda d'actes. A més, es preveu que el pregó sigui a càrrec de Carles Gascón, historiador de la Seu d'Urgell.

Un repte per la vila i el consistori

Des de l'Ajuntament de Bagà, coorganitzador del certamen, coincideixen amb la visió de l'associació i donen suport al canvi de data. "Ens van comentar que fer-ho el juliol podia suposar un problema per les altes temperatures i que és una opció que ja han estat estudiant durant els últims anys", ha declarat l'alcalde, Lluís Casas, qui assenyala que "impulsarem aquesta prova pilot a veure si el mes d'octubre funciona bé".

"Estem encoratjats a realitzar la festa a l'octubre i penso que pot anar molt bé", ha recalcat el batlle, qui afirma que la decisió sobre el canvi definitiu del format no es prendrà fins que es pugui avaluar el resultat de la celebració d'enguany. "És una opció que planteja l'Associació Medieval i que nosaltres, a priori, no veiem amb mals ulls. Però hem de veure el resultat d'aquest any", ha insistit.

En tot cas, pel consistori i el conjunt del poble suposa un repte logístic, ja que s'enfrontaran a un inici de la tardor amb molta càrrega d'afluència turística. "La celebració de les Festes de la Baronia es durà a terme el cap de setmana posterior a la celebració de la Salomon Ultra Pirineu, així que aquest col·lapse d'activitats que teníem al juliol el transportarem al mes d'octubre", ha reconegut Casas, qui ha posat de manifest que "entomem aquest repte i penso que pot ser molt bon mes per comerciants i visitants a Bagà".