L’onada de calor no afluixa: 42 graus i almenys dos dies més

L'onada de calor no afluixa. La segona jornada ha deixat temperatures de fins a 42 graus i registres al voltant dels 40 en més que comarques que ahir. De moment, queden almenys dos dies més amb valors extrems malgrat que en algunes zones aquesta situació es podrà allargar fins al dimecres.

Almenys cinc comarques superen els 40 ºC

El dissabte l'onada de calor es va estrenar amb un registre extrem: 42,9 ºC a Vinebre, un valor a només dues dècimes del rècord absolut en un mes de juny a Catalunya. Aquest diumenge, el valor més elevat -de nou a Vinebre- ha quedat lleugerament per sota que ahir (42,2), però, en canvi, els registres extrems han afectat més comarques.

De nou, la Ribera d'Ebre ha esdevingut un forn amb diverses localitats entre els 40 i els 42 graus. El Segrià i el Priorat també han repetit entre les comarques amb valors més alts mentre que aquest diumenge s'hi han afegit el Pla d'Urgell i la Terra Alta.

Per altra banda, poblacions com Fornells de la Selva (Gironès) i Aldover (Baix Ebre) han registrat una temperatura de 39,9 ºC. Aquest diumenge les màximes no han estat tan altes com ahir a l'Alt Empordà, però sí que han destacat punts de la Catalunya Central, especialment al Bages, com els 39,6 de Sant Salvador de Guardiola i els 38,9 d'Artés.

La matinada més càlida de l'any

Les màximes d'aquest diumenge han arribat després de la matinada més càlida de l'any. No només s'ha fregat el qualificatiu de nit roent a l'Alt Empordà -la mínima ha estat de 29,8 ºC a Portbou- sinó que els registres tòrrids s'han repetit a tota la costa, però també en punts del prelitoral i, fins i tot, de l'interior.

En aquest sentit, a la Pobla de Cérvoles (les Garrigues) i l'Ametlla del Vallès no han baixat dels 27 graus -com també ha passat a Barcelona- mentre que Belltall (Conca de Barberà) s'ha quedat en 26, valors absolutament anòmals i que impedeixen dormir de manera satisfactòria.

Almenys dos dies més d'onada de calor

El Meteocat ha confirmat que l'onada de calor s'allarga, com a mínim, dos dies més tant a Ponent, com a l'interior de les Terres de l'Ebre, el litoral i les comarques gironines. És per aquest motiu que manté i reforça els avisos per calor nocturna i diürna.

🌡El @meteocat confirma i allarga fins dimarts l'episodi de calor intensa diürna i nocturna



Avui augmenta l'afectació a més territori, com en el cas de Lleida, Vallès Occidental i Oriental#AlertaCat #PROCICAT #calor pic.twitter.com/m2Zqbrfveu — Protecció civil (@emergenciescat) June 29, 2025

Això sí, a partir d'aquest dilluns començaran els ruixats de tarda en punts del Pirineu i del quadrant nord-est. Una tendència que s'anirà estenent a partir de dimarts i que provocarà que dimecres ja baixin les màximes en algunes zones del país.