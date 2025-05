L'Ajuntament de Berga vol incorporar canvis al mercat setmanal

L'Ajuntament de Berga treballa en una modificació de l'ordenança reguladora de l'exercici de venda no sedentària dels mercats del municipi. Els canvis tenen a veure amb la ubicació i espai de les parades, a més d'aspectes administratius d'autoritzacions i taxes. Per procedir-hi, el consistori ha desenvolupat una consulta prèvia perquè la ciutadania faci les seves aportacions.

Segons detalla l'Ajuntament en un comunicat de premsa, la finalitat dels canvis és "millorar la redacció d'alguns articles" de la normativa vigent, i també "incloure aspectes que permetin solucionar diferents problemàtiques detectades". Així, la primera proposta i la més notable per clients i paradistes és la reubicació de les parades de la plaça de Viladomat. La corporació local argumenta que aquest punt "acull diferents esdeveniments al llarg de l’any coincidint amb el dia de celebració del mercat setmanal" que obliguen a traslladar els punts de venda que s'hi concentren en altres al llarg del passeig de la Indústria. Per això, defensen, "es planteja la necessitat d'alliberar l'espai de la plaça de Viladomat de forma permanent i desplaçar l'inici del mercat passades les fonts del Vall", fent que es modifiqui l'extensió total del mercat.

La segona modificació consisteix a determinar la superfície màxima de cada parada establint un màxim de 12 metres lineals per a totes les parades, a excepció de les d'alimentació, que podran ocupar un màxim de 20 metres quadrats. Aquesta mesura, apunten, permetrà "optimitzar l’espai públic disponible del mercat de venda no sedentària". Un altre canvi té a veure amb el cobrament de les taxes als paradistes, ja que per evitar, l'impagament, l'ordenança inclourà un nou apartat referent als supòsits d'extinció i renovació de l'autorització dels permisos, sent aquesta manca de pagament un motiu per finalitzar la llicència. Finalment, es deroga l'annex referent al procediment d'atorgament d'autoritzacions, pel fet que ja s'està actualitzant el procediment per atorgar-les a través de la concurrència competitiva.

En aquest sentit, el consistori ha impulsat una consulta pública prèvia per tal que el veïnat i les entitats puguin fer aportacions sobre les modificacions plantejades, a través d'una instància genèrica. El termini per a la presentació clou aquest diumenge, 4 de maig. Posteriorment, s'elaborarà un informe de retorn en què s'inclouran totes les aportacions i propostes rebudes per tal que se'n pugui valorar la seva incorporació en el projecte. El document es publicarà en l’apartat Participació ciutadana en projectes normatius del web municipal. La informació sobre la consulta està disponible aquí.