La Festa Major de Puig-reig aposta per un programa que uneix tradició, oci i esport

Puig-reig torna a donar el tret de sortida al calendari de Festes Majors més grans de la comarca amb l'arribada de la segona Pasqua. Enguany, el gruix dels actes tindrà lloc del 5 al 9 de juny, si bé també s'han programat activitats puntuals pels dies 4, 10 i 14 de juny. "Tot i l'evolució natural que han tingut aquests esdeveniments, Puig-reig continua apostant per oferir activitats de lleure per a tothom i, per tant, es tracta d'una Festa Major que el que procura és ser inclusiva, ser diversa i tenir activitats per a tots els públics", ha emfatitzat l'alcaldessa, Eva Serra. Així, l'agenda inclou activitats de tipologia variada: des de la cultura i la tradició a l'esport, passant per l'oci i la música.

El tret de sortida de la Festa Major de Puig-reig aquest 2025 serà el Ball de la Gent Gran amb Músic Raül. Les propostes musicals representen una de les branques essencials del programa, i inclouen les tradicionals havaneres, enguany amb Ultramar; el concert jove del divendres, amb Banda Neon, DJ Anna Gisbert i DJ Destor; les actuacions de Rúpits, Akelarre, Karnales Sound, DJ Adco i DJ Morde, el dissabte al vespre; i el concert vermut amb l'Escola Municipal de Música, el diumenge.

La música també té un vincle amb la tradició, per exemple, amb l'audició de Sardanes amb la Cobla Meravella i el Concert i Ball de Gala amb l'Orquestra Meravella, el dilluns de la segona Pasqua. A més, dins d'aquest costumari de Festa Major també s'hi inclouen la missa de diumenge, la Tradicional Tornaboda, i el pregó. Aquest 2025, s'ha decidit aprofitar l'avinentesa dels 10 anys d'ençà de l'estrena de l'edifici de la Biblioteca Guillem de Berguedà a l'avinguda 1 d'Octubre per convidar a la directora de l'equipament, Queralt Ambròs, a pronunciar-lo. Prendran el relleu d'Ambròs els Diables del Clot de l'Infern, amb el Correfoc pels carrers del poble.

Activitats esportives, lleure infantil i un variat per a tots els públics

L'esport és un altre dels apartats destacats de la celebració, i en aquesta edició es diversifica. L'oferta d'aquest 2025 inclou el Trail amb el CquiE, un torneig de vòlei impulsat per l'Espai Jove, una jornada de portes obertes a l'Espai Dards Catalunya de Cal Marçal, el Torneig de Botifarra i els entrenaments oberts amb el Club Rugby Berguedà.

Els més menuts també tindran el seu espai de gaudi. Algunes de les propostes pensades especialment pels infants són l'Hora del Conte amb Eva González, el concert de Les Pessigolles, el show divers del Mag Lluc, el Cabaret i Joan Pera, o l'espectacle infantil de Jaume Barri. També seran part del públic més nombrós del Carrilet Turístic, que tornarà a circular amb tres rutes diferents els dies 7, 8 i 9 de juny.

El programa de la Festa Major de Puig-reig aquest 2025 també consta dels àpats populars, com el sopar de broquetes, el sopar a la brasa i la Bikinada Popular. En paral·lel, les arts també se sumen a la cita, amb una exposició de pintura, fotografia i ceràmica a la Sala. Finalment, l'agenda incorpora un escape room de temàtica alienígena i un espai de realitat virtual, la trobada d'ocellaires i una acció de música i color al pumptrack, amb DJ Weah, el 7 de juny.

Un pressupost al voltant dels 100.000 euros

A més de l'Ajuntament de Puig-reig, han fet realitat l'organització de la Festa Major la Comissió de Festes, a més de les entitats i persones voluntàries a títol individual. "Fa molt temps que estem preparant aquesta Festa Major i ho estem fent amb tota la il·lusió", ha confirmat per part de la Comissió Montse Rodríguez, qui ha convidat a tots el veïnat del poble a "sortir al carrer i gaudir de la festa".

En aquest sentit, si es comptabilitzen els serveis extraordinaris, les subvencions per a recursos complementaris d'administracions superiors i els fons propis, la inversió per fer realitat la Festa Major aquest 2025 ronda els 100.000 euros. "Quan comencem a treballar en la Festa Major ja busquem totes les subvencions que ens ajudin a reduir la despesa i ens permeti que surti millor a l'Ajuntament", ha declarat al respecte la regidora de Joventut i Festes, Imma Comas, qui ha valorat que la inversió reverteix en el gaudi de tot el poble, tenint en compte que pràcticament la totalitat de les activitats són gratuïtes. Pròximament, el consistori compartirà, juntament amb el Consell Comarcal del Berguedà, les accions que es desplegaran per fer de la Festa Major de Puig-reig un espai més segur, saludable i igualitari, per aconseguir el segell de qualitat Q de Festa.