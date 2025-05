Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 30 i 31 de maig, i 1 de juny

La cultura s'imposa en l'agenda del cap de setmana al Berguedà, amb disciplines diverses com la música, la literatura, la poesia, el teatre o el cinema. També es posa una marxa més en l'engranatge patumaire, amb la celebració del Ple de l'Ascensió, el diumenge. Nació Berguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 30 i 31 de maig, i 1 de juny.

Berga és una de les seus del 15è Festival Europeu de Joves Músics, el Ritmiks. El certamen té lloc aquest cap de setmana, desplegant 300 concerts en 40 municipis catalans. A la capital del Berguedà, la proposta inclou les actuacions de Młodzi Przemyscy Muzycy (Polònia), el Cor Jove Nacional de Luxemburg, i la Banda i la Cobla de l'Escola Municipal de Música de Berga / Conservatori de Música dels Pirineus, el 30 de maig a la plaça Sant Pere. Abans, tindrà lloc un passacarrers a càrrec de la Banda Xica i la Jove Banda de l'EMMB, acompanyats pels Gegants de la Bauma dels Encantats. Tot plegat, la cita arrencarà a les 17.30 hores.

Dues dècades després de l'assassinat de Josep Maria Isanta Casellas, Berga reviu els concerts que s'estaven celebrant a l’espai de Barraques de Patum quan van tenir lloc els fets. Serà aquest divendres, 30 de maig, quan pujaran a l’escenari The Ajos Porros Band, Kolumna Metralla i Esperit de vi. Els concerts seran a partir de les 22.00 hores a l’avinguda Canal Industrial on, abans, hi haurà un sopar popular (21.00 hores). Així mateix, a la tarda (18.00 hores), es desenvoluparà una xerrada amb representants dels col·lectius del Casal Panxo, l’Ateneu Llibertari del Berguedà i el Centre d’Estudis Josep Ester Borràs, David Fernàndez (periodista) i Montserrat Salvador (advocada durant el procés judicial). L’acte estarà conduït per Hèctor Aranda i tindrà lloc a la plaça Viladomat.

Fira del Llibre de Berga

Berga celebra la segona edició de la Fira del Llibre, impulsada per la Llibreria Sense Paraules, amb la col·laboració del Cafè Jazz, el Restaurant Gretta i l'Ajuntament de Berga. A més de l'espai expositiu, també s'han programat algunes presentacions literàries. Així, assistiran Jair Domínguez, Berta Francàs i Rosa Suñé, Màrius Rubiralta o Núria Bacardit, entre altres. Serà el 30 i el 31 de maig, a la plaça Viladomat. El programa.

Presentació dels caps dels Nans Nous de la Patum Infantil

Els Nans Nous de la Patum Infantil estrenen caps i, per anar fent boca patumaire, els mostraran al públic abans del Corpus. Serà en un acte al Convent de Sant Francesc, el 31 de maig (12.00 hores), amb la participació de Pau Reig, artista i escultor; Marko Caminal, enginyer d’Aplicacions de Windforce; Sergi Montaner, president de l’Associació de La Patum infantil; i Isaac Santiago, regidor de Joventut i membre del Consell Municipal de La Patum. L'activitat s’emmarca en l’agenda del cicle Patum tot l’any.

Edicions de l'Albí, Òmnium Berguedà, la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, l'Ajuntament de Berga i la família de Mn. Climent Forner, han unit esforços per celebrar, aquest dissabte, un homenatge al poeta i sacerdot. L'acte constarà d'uns parlaments inicials i continuarà amb un recital de poesia obert a tothom, a partir de l'obra de Forner. La cita és al Casal Cívic i Comunitari de Berga, a les 18.00 hores.

«Daniel Anglès - Lluny de Brodway»

Amb més de 30 anys de trajectòria en el món dels musicals, Daniel Anglès proposa un viatge ple d'emocions a través de les cançons que conformen aquest concert que comptarà amb l'acompanyament al piano del puig-reigenc Sergi Cuenca i altres veus solistes. La representació serà al Teatre de l’Ametlla de Merola, dins el Cicle de Primavera a l’equipament de la colònia. La cita és el 31 de maig a les 19.00 hores. Comprar entrades.

«La ratera»

En Giles i la Mollie Ralston van de bòlit procurant tenir-ho tot a punt per als primers hostes. Acaben d’obrir una pensió en una mansió antiga que ha heretat la Mollie i només volen que les primeres persones que acullen tinguin una estada plàcida. Però una nevada intensa deixa la mansió Monkswell incomunicada i la notícia que els dona el sergent Trotter no és gaire tranquil·litzadora: els hostes de la pensió es troben sota l'amenaça d'un assassí. Aquesta és el plantejament de La ratera, l’obra escrita per Agatha Christie que La Farsa porta al Teatre Municipal de Berga. Les funcions seran els dies 31 de maig i 1 de juny, a les 18.00 hores, i formen part de la programació de la primera meitat de l’any de l’equipament cultural. Les entrades es poden comprar de forma anticipada i a taquilla.

Pujada Bagà - Coll de Pal

XLI edició de la Pujada de Bagà a Coll de Pal. El recorregut de 19 km ressegueix la carretera asfaltada entre el nucli i el port. La celebració de la cursa també inclou altres proves com la VII Milla Vertical Puigllançada i la XI Vertical Coll de Pal. Inscripcions i detalls, a la web dels Amics de l’Atletisme de Bagà. La prova se celebrarà l’1 de juny al llarg del matí.

«La ruta del Cretaci»

Amb motiu de la Setmana de la Natura 2025, el Museu de les Mines de Cercs i Dinosaures Fumanya organitzen una visita guiada a La ruta del Cretaci. El recorregut passa per la passarel·la a tocar del jaciment, amb una explicació que permet descobrir el paisatge que va envoltar als últims dinosaures i la posterior explotació minera. El recorregut acaba al peu de la parella de Titanosaures que hi ha situats al bell mig del jaciment. Més informació.

Ple de l’Ascensió

L’Ajuntament de Berga celebra un ple extraordinari per decidir oficialment si es farà Patum o no. Si la decisió és favorable, els músics interpreten el ball de l’àliga i el tabal recorre els carrers i places de Berga anunciant la resolució del consistori. El Ple de l’Ascensió se celebrarà l’1 de juny, a les 11.00 hores.

Terra de Futurs

Arriba a Gironella un xou que barreja humor, fantasia i actualitat amb personatges inesperats. Un vespre surrealista i divertit amb el Terra de Futurs, el late show irreverent de David Cols. Serà l’1 de juny, a les 19.30 hores a l'Espai el Blat, i els convidats són Gerard Estadella i Abraham Orriols.

«La buena letra»

En un poble valencià, durant la postguerra, l’Anna intenta tirar endavant amb la seva família; la guerra civil ha obert una profunda ferida en tots ells, especialment en el seu cunyat, Antoni. L’Anna intenta curar aquesta ferida a base de guisats, secrets i silencis, però quan la Isabel, acabada de casar amb l’Antoni, arriba a la família, les atencions i les cures de l’Anna valdran de poc o gens: el sacrifici no sempre té la seva recompensa. Aquesta és la sinopsi de La buena letra, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00, i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.