Berga rendeix homenatge a Climent Forner

Edicions de l'Albí, Òmnium Berguedà, la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, l'Ajuntament de Berga i la família de Mn. Climent Forner, han unit esforços per celebrar, aquest dissabte, un homenatge al poeta i sacerdot. L'acte constarà d'uns parlaments inicials i continuarà amb un recital de poesia obert a tothom, a partir de l'obra de Forner. El mateix Climent Forner assistirà a la vetllada, respecte de la qual es mostra molt il·lusionat, informen des de l'organització.

Reconegut com "el patriarca dels poetes berguedans", recorden des d'Òmnium Berguedà, la seva extensa bibliografia va més enllà de la poesia -tot i ser la principal i majoritària-, i abraça també els contes, la prosa i la divulgació. Pel que fa a la seva activitat com a mossèn, a finals de 2024 va deixar la rectoria de Viver (s'havia jubilat tres anys enrere) i es va traslladar a la Residència de les Germanetes de Berga, on actualment viu, tal com van informar des del Bisbat de Solsona. Forner va servir a les parròquies de Serrateix, Viver i Sant Joan de Montdarn durant més de tres dècades.

La trobada del 31 de maig tindrà lloc al Casal Cívic i Comunitari de Berga, a partir de les 18.00 hores. Arrencarà amb les intervencions de Jaume Farguell, Joan Ferrer i Jaume Huch i, a continuació, es desenvoluparà el recital poètic amb l'obra de Forner. Per aquest motiu, l'organització fa una crida a poetes, rapsodes, escriptors i amics que vulguin participar-hi. L'acompanyament del recital serà musical, amb el violoncel de Pau Farré.