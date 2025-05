«Terra Roja», de Cèlia Nolla: tornar a la vida a través de la memòria

Cèlia Nolla s'estrena amb honors amb la publicació del seu primer llibre de poemes: Terra Roja. Un llibre que furga la terra de la seva infància per arrelar-se, que remou els sentiments i els records cercant moments íntims. És un plany a la solitud que busca l'alliberació entre els paisatges que rescata del seu record.

Amb Terra Roja, Cèlia Nolla, ens transmet una sensació de renaixement, de tornar a la vida a través de la memòria. Amb els versos que componen aquest llibre, ens convida a seguir-la entre els paisatges i personatges de la seva infància per donar-nos informació de com va ser. La veu poètica de Cèlia Nolla es desperta d'un son càlid, com si hagués passat per una transformació, i ara observa el món amb una nova perspectiva.

Trobem versos que simbolitzen una forta espiritualitat, amb imatges poderoses que ens parlen d'identitat. En alguns casos, aquesta veu poètica es defineix de múltiples formes: mare estrella, germana lluna, pedra guerrera i mil dones més, una afirmació de connexió amb la natura, la feminitat i la lluita, aspectes recurrents al llarg de tots els poemes. Ens refereix a la força de la dona, la importància de ser part i connectar amb l'entorn (la natura) i la necessitat de llibertat, com es mostra en aquests versos: I amb un sol gest cremo les gàbies i tot allò que m'oprimeix. Són un crit d'alliberament, una declaració de força i autonomia.

Els poemes que componen Terra Roja, moguts per la força dels elements, sacsegen el paisatge i parlen de la transformació personal, suggerint que formem part de l'entorn que ens ha vist créixer. Signifiquen que formem part també d’aquest paisatge i que la memòria no és només record, també esdevé part de la persona, com una arrel que aferra i connecta amb la terra.

L'autora crea una atmosfera de calidesa i acolliment per part de la natura, amb una càrrega emocional important que t'abraça, et protegeix i et connecta amb la tradició i la història. El record juga un paper crucial, no com una cosa distant, sinó com una part viva i present. Finalment, hi ha la idea de transformar aquesta experiència i la relació íntima entre l'individu i el seu entorn.

L'univers poètic de Cèlia Nolla està impregnat de certs referents i s'alimenta dels poetes contemporanis que expressen sense complex la crítica a la societat. A més, la dona i la llibertat són presents, i remarquen la personalitat de l'autora. En tota l'obra ressalta la bellesa de les imatges i contrasten amb el dolor i la fragilitat. Hi ha una sensació de recerca constant, d'un buit que la terra on es troba no pot omplir, i un record d'un passat bell, però fugisser.

Terra Roja és doncs un llibre de poemes que atrapa, amb una veu jove, entenedora i propera. Un llibre que potser no canviarà el món, però que ens farà la vida una mica més poètica.