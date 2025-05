Berga se suma al 15è Festival de Joves Músics Europeus

Berga serà seu d'un dels concerts emmarcats en el 15è Festival Europeu de Joves Músics que enguany se celebra a Catalunya. El certamen tindrà lloc aquest cap de setmana, del 29 de maig a l'1 de juny, desplegant un total de 300 concerts en una cinquantena d'escenaris repartits per 40 municipis catalans, entre els quals la capital del Berguedà. Està impulsat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM) i s'ha batejat com a Ritmiks.

Aquest divendres, 30 de maig, la plaça Sant Pere acollirà un concert amb la participació de grups internacionals i locals. A les 18.00 hores, arrencarà l'actuació amb els conjunts Młodzi Przemyscy Muzycy, de Polònia; el Cor Jove Nacional de Luxemburg; i la Banda i la Cobla de l'Escola Municipal de Música de Berga / Conservatori de Música dels Pirineus. Abans, tindrà lloc un passacarrers a càrrec de la Banda Xica i la Jove Banda de l'EMMB, acompanyats pels Gegants de la Bauma dels Encantats (17.30 hores). Així mateix, durant el concert, els Castellers de Berga oferiran una actuació per apropar la cultura popular catalana als convidats internacionals.

Més enllà del concert, Berga també estarà representat en el certamen a través de la participació de l'Escola Municipal de Música de Berga. D'una banda, el Cor de Veus Blanques actuarà en la cloenda del festival, el 31 de maig a Manresa. De l'altra, quatre alumnes de l'escola han estat seleccionats per formar part del cor i la cobla de l'ACEM, que intervindrà en la inauguració a Vic i en diversos concerts arreu del país.

Una cultura "de qualitat i transformadora"

Des de l'ACEM, posen de manifest que l'aposta del certamen es vincula amb el foment de valors com la sostenibilitat, el feminisme, l'economia social i solidària, i el comerç de proximitat. En definitiva, emfatitzen que el model cultural impulsat des de les escoles de música pot ser "de qualitat i transformador".

Aquesta missió s'ha abraçat des del centre de la capital berguedana, que també veu l'esdeveniment com una oportunitat per "mostrar-nos a Europa". "Des de l'escola tenim tradició de participar en aquest tipus de festivals internacionals", ha assegurat el director de l'EMMB i, Xavier Llobet, qui ha incidit que "és un goig poder fer el paper invers i acollir aquests joves músics visitants".

Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Berga, la regidora d'Educació, Rosa Rodríguez, ha celebrat l'aposta de l'ACEM per descentralitzar el certamen i "poder acostar música tota Europa a la nostra zona". En aquest sentit, la regidora també ha valorat "el treball fet per l'escola i el conservatori a l'hora de treballar amb les entitats locals per poder compartir la cultura berguedana".