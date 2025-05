El projecte Superfilharmònics celebra 10 anys facilitant l'aprenentatge musical al Berguedà

El projecte Superfilharmònics arriba als 10 anys amb una actuació conjunta de les escoles participants en la iniciativa, el curs d'enguany. En concret, s'hi sumaran l'alumnat de P3 i P4 de les escoles La Valldan, FEDAC Xarxa, Sant Joan, Sant Salvador, Santa Eulàlia, Santa Maria d'Avià i Vedruna Berga. La iniciativa està impulsada per part de l'Escola Municipal de Música de Berga i té per objectiu potenciar l'educació musical.

El Pavelló Nou de Berga serà l'escenari del concert de cloenda anual del projecte Superfilharmònics, aquest dimecres, 28 de maig, a les 11.30 hores. L'espectacle consisteix a interpretar cançons patumaires, reproduint un salt complet de Patum a través de les seves melodies. A més de les joveníssimes orquestres escolars, també hi prendran part la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus, i s'hi sumaran músics de la Fundació la Llar.

"El concert és una oportunitat per acostar el patrimoni cultural musical de Berga, de manera activa, a tot l'alumnat", ha posat en relleu el cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música de Berga, Josep Comellas, que també ha declarat que la proposta permet aproximar l'alumnat a l'oferta lectiva del centre, per tal d'incentivar la formació musical. De fet, segons el director de l'Escola, Xavier Llobet, "estem aconseguint que tots els infants de Berga que fan tercer i quart de primària, hagin tocat un instrument". "És un pas petit, però socialment és important, perquè com a servei públic cal garantir l'accés universal a l'aprenentatge musical", ha sentenciat Llobet.

"Totes aquestes generacions que passen pel projecte tenen la possibilitat de tocar un instrument, més enllà de les barreres econòmiques, culturals i socials", ha emfatitzat la regidora d'Educació, Rosa Rodríguez, qui ha puntualitzat que aquesta missió "lliga amb la idea de garantir la possibilitat que tothom pot participar activament en la vida cultural de la ciutat". Es tracta, destaquen els responsables de la iniciativa, d'implementar una democratització cultural efectiva a Berga i el Berguedà.

La consolidació del model

El concert d'aquest dimecres és el resultat del treball a l'aula, aquest tercer trimestre. Els infants han preparat el repertori a classe per fer possible l'actuació. Entre altres, el consistori i l'escola de música posen de manifest promou valors a classe com l'aprenentatge col·lectiu, l'expressió artística, la creativitat o el coneixement actiu del patrimoni musical. En definitiva, apunten que l'essència del projecte és oferir als infants una vivència significativa: ser músics fent música junts.

Cal recordar que és el desè curs que s'implementa el projecte, en una proposta que "no ha deixat de créixer". L'inici del programa es remunta a l'any 2015 amb l'Escola Santa Eulàlia de protagonista, juntament amb un grup pilot d'instruments de corda (violí, viola, violoncel i contrabaix). El curs següent, va anar significativament a l'alça amb la suma de les escoles Sant Joan, Gironella, La Valldan i Sant Salvador de Cercs, incorporant també instruments de vent (clarinet, trompeta, trombó i bombardí). Posteriorment, s'hi han afegit l'Escola Vedruna Berga i l'Escola FEDAC Xarxa (2017-2018), i l'Escola Santa Maria d'Avià, que ha estat la darrera de fer-ho (2022-2023).