Gironella s'anticipa a l'aterratge dels clubs cannàbics amb una ordenança reguladora

L'Ajuntament de Gironella ha acordat l'aprovació inicial de la nova ordenança que regula l'activitat de clubs socials i cannàbics, una norma pionera al Berguedà que té per objectiu establir els criteris per a la posada en marxa de locals amb aquesta finalitat al municipi. Segons l'alcalde, David Font, la iniciativa esdevé una "mesura preventiva", tenint en compte que el consistori no ha rebut cap petició de particulars interessats a desenvolupar aquesta activitat. En tot cas, s'ha volgut anticipar a la possibilitat, tenint en compte les casuístiques esdevingudes a Berga durant el 2025.
El principal element restrictiu que imposarà el text regulador és el que delimita la ubicació en la qual es pot obrir un local per aquesta finalitat a Gironella. La corporació local ha establert tres radis de distàncies mínimes respecte de certs edificis en els quals no estarà permesa l'obertura de cap club de fumadors de cànnabis. En primer lloc, s'hauran de preservar 100 metres amb els equipaments socioculturals, polivalents i esportius, com poden ser el pavelló o l'espai el Blat. Així mateix, tampoc es podran situar a menys de 300 metres d'algun centre educatiu, assistencial o sanitari, com escoles, residències o el CAP. Finalment, hi haurà d'haver una distància mínima de 500 metres entre clubs, en cas que se n'obrin diversos.
D'altra banda, l'ordenança també estipula altres criteris, com: que ocupin un espai de com a molt 100 metres quadrats i compleixin l'aforament estipulat segons la normativa vigent; que disposin d'un accés independent al de l'habitual o dels altres usos que tingui l'edifici en qüestió; i que disposi de compatibilitat amb el planejament urbanístic municipal per a ús associatiu. També es fa menció de les exigències tècniques en termes d'aïllament acústic, de ventilació, d'higiene i salubritat, i de seguretat contra incendis.
En definitiva, es tracta d'un seguit de limitacions que blinden "més del 80% del terme municipal", tal com ha manifestat el batlle. Cal tenir present que, segons ha recalcat Font, el document deixa clares les potestats de control, inspecció i sancionadora del consistori respecte d'un eventual incompliment de la norma, que podrien traduir-se en multes econòmiques, la suspensió temporal o el tancament provisional d'aquests locals.
Mesura per garantir la convivència
L'alcalde ha reconegut, a preguntes de la premsa, que les notícies al voltant d'una segona proposta de local cannàbic a Berga "va fer que ens poséssim les piles a treballar per regular aquesta activitat al municipi", i així, estar preparats si es produïa un efecte crida o si els impulsors es fixaven en altres poblacions berguedanes. Actualment, a la capital hi ha un local en actiu al carrer de l'Espunyola, i es van engegar els tràmits per mirar d'obrir-ne altres al carrer de la Sardana i al carrer del Roser.
Tot plegat, l'objectiu de l'Ajuntament de Gironella és "evitar una situació d'indefensió jurídica en cas que hi hagi una petició", amb la triple finalitat de: preservar la convivència veïnal, garantir la seguretat pública i protegir l'interès dels col·lectius vulnerables (especialment dels menors d'edat). El consistori ha emprat de referència altres ordenances reguladores catalanes ja aprovades, com les de Terrassa i Mataró.
El text va ser aprovat dimarts al vespre, en el decurs del ple ordinari de gener a la vila. L'ordenança es troba en el període d'exposició pública, durant el qual la ciutadania pot presentar al·legacions. En cas que n'hi hagi, la corporació haurà de dirimir si les incorpora o no, i tornar a portar el text a aprovació. Si durant els 30 dies no se'n presenta cap, quedarà automàticament aprovada i en vigor.