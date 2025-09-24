Projecten un nou club cannàbic a Berga: el local escollit es troba al carrer del Roser

Berga Grup Independent (BeGI) ha donat a conèixer la tramitació per a l'obertura d'un nou local de fumadors de cànnabis a la capital del Berguedà. Després de la polèmica sorgida al voltant d'un centre de les mateixes característiques que es volia instal·lar al carrer Sardana, i amb un altre d'operatiu al carrer de l'Espunyola, ara és el carrer del Roser el quin ha despertat l'interès d'uns promotors que hi volen establir un espai amb la mateixa finalitat. La formació considera imperatiu regular aquesta tipologia de servei, per garantir la convivència i protegir els equipaments sensibles.
Segons han posat de manifest en un comunicat de premsa, el partit creu que és "imprescindible" que "l'Ajuntament de Berga actuï amb responsabilitat davant la proliferació de clubs de cànnabis a la nostra ciutat". En aquest sentit, el fet que el local del carrer Sardana es projectés a tocar de l'escola bressol "posa de manifest la necessitat urgent d'una ordenança municipal clara i restrictiva", la qual "prioritzi la salut, el benestar, la seguretat i la tranquil·litat de la ciutadania".
Des de BeGI recorden que "els clubs de cànnabis són activitats regulades per llei, però que els ajuntaments tenen marge per establir criteris propis que vagin més enllà de la normativa general". Per aquest motiu, argumenten que "aquest marge s'ha d'aprofitar per establir distàncies mínimes amb escoles i altres equipaments sensibles, per vetar el consum d'alcohol i altres drogues als locals, per fixar l'edat mínima d'accés i per limitar-ne la ubicació en edificis residencials, escoles bressol, instituts, etcètera".
Per tot plegat, la formació demana a l'equip de govern que desenvolupi un marc legal municipal que pugui establir uns criteris "clars" per regular l'obertura i explotació dels clubs cannàbics a Berga i que es defineixi un règim sancionador en cas que s'incompleixi aquesta normativa. Una normativa que ha de vetllar per fer possible "un equilibri entre els drets de les persones usuàries i el dret de la ciutadania en relació amb la seguretat".
El projecte del carrer Sardana ha quedat aturat
Setmanes enrere, l'equip de govern de Berga es va pronunciar sobre l'evolució de la iniciativa per a l'obertura d'un club de fumadors de cànnabis al carrer Sardana, informant que l'expedient havia quedat desestimat per part del consistori perquè els sol·licitants no havien completat degudament el procediment burocràtic. Tal com va afirmar l'alcalde, Ivan Sànchez, "el tràmit està completament descartat" així que en cas de voler insistir en la demanda "haurien de començar de nou".
"Sabíem que algun paper no havien complert i que l'Ajuntament ho donava per desistit", van declarar al respecte els veïns de la comunitat afectada, que apunten que "mentre el tema no estigui regulat, ho poden posar en marxa, sigui a casa nostra o sigui en qualsevol altre lloc". Per aquest motiu, tot i mostrar la seva satisfacció perquè "de forma immediata, no hi serà" van avançar que continuaran vetllant i posant totes les traves que els sigui possible perquè aquest local no sigui una realitat al seu carrer.
D'altra banda, el batlle es va referir als contactes establerts amb l'Ajuntament de Canet de Mar arran del cas del carrer Sardana, després que sorgís en el decurs d'una sessió del ple municipal com a exemple d'impulsar una regulació local. Ara bé, resulta que no existeix tal marc legal a Canet: "No és veritat que hagin redactat una normativa pròpia", assegura Sànchez, qui detalla que "ens han explicat el que van intentar fer, però finalment, no van procedir a la tramitació".
De fet, la normativa que regula aquests negocis és estatal, un text que l'alcalde descriu "d'ambigu" i que, tal com assenyala, els deixa sense gaire marge de maniobra. A més, hi ha antecedents d'ordenances municipals en aquesta línia que s'han desestimat, com la sentència que l'any 2019 va derogar la regulació feta per l'Ajuntament de Donostia, recorda Sànchez.