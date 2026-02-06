El PSC de Berga planteja tancar les entrades sud i centre quan hi hagi molt trànsit en sentit nord

El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Berga plantejarà, en el ple ordinari d'aquest divendres al vespre, una mesura per evitar la concentració de vehicles circulant per la ciutat quan hi ha molt trànsit en sentit nord a la C-16. Els regidors alerten del "greu col·lapse de trànsit que pateix la ciutat" especialment els divendres a la tarda, a l'inici dels caps de setmana i les jornades festives durant la temporada d'hivern. La proposta consisteix a tallar els accessos sud i centre de Berga, limitant l'entrada al nucli per l'entrada nord.
En un comunicat de premsa, la formació remarca que en els contextos de molta circulació en direcció a l'Alt Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell i Andorra, "Berga es converteix en una via de pas per a molts vehicles", situació que "provoca una sobresaturació del trànsit urbà de la ciutat". Aquesta realitat, consideren, "genera una circulació totalment congestionada i dificulta greument la mobilitat dels veïns i veïnes". Ara bé, més enllà d'una molèstia ja assumida, adverteixen que aquesta afluència de vehicles dins el nucli "pot comportar problemes greus de seguretat", posant d'exemple casuístiques com la dificultat en el pas dels serveis d'emergència i el risc que això comporta per a la ciutadania.
D'aquesta manera, tot i reconèixer que "som conscients que l'equip de govern està estudiant aquesta problemàtica", els socialistes consideren que "la situació requereix mesures clares i efectives a curt termini" pel fet que "es tracta d'un problema recurrent, que es repeteix any rere any, i que es concentra en moments molt concrets". L'acció que el grup proposarà aquest vespre al plenari és el "tancament de l'entrada sud i centre de Berga, permetent l'accés a la ciutat per Berga nord en moments de màxima afluència de trànsit". La mesura, valoren, s'hauria d'implementar de forma "immediata".
"Creiem que Berga no pot continuar assumint aquest col·lapse de manera estructural, amb afectacions directes sobre la seguretat, la mobilitat i la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes", reclamen en l'escrit, en el qual des del PSC de Berga també posen de manifest que la situació requereix "decisions valentes i immediates". Amb tot, els regidors del grup reiteren la seva "voluntat de contribuir a trobar solucions que garanteixin una ciutat segura, ordenada i pensada per a la ciutadania".