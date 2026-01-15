Rosa Rodríguez assumeix la nova Regidoria de Llengua de Berga

Canvis en el cartipàs de l'Ajuntament de Berga. El govern ha impulsat la creació d'una nova Regidoria de Llengua per tal d'ampliar l'àmbit de la política lingüística des de la corporació local. La nova àrea estarà encapçalada per Rosa Rodríguez (CUP) i té per finalitat consolidar les línies d'actuació que ja s'estan executant, a més de crear-ne de noves especialment pel que fa als drets lingüístics.
Fet i fet, la nova estructuració no suposa cap canvi substancial en l'equip de govern, tenint en compte que el moviment consisteix a despenjar el servei de la regidoria d'Educació, que és la quina fins ara englobava l'acció en aquesta matèria. Una regidoria ja liderada per Rodríguez, que també s'ocupa de les àrees de Drets culturals, Participació ciutadana, i Feminismes i LGTBI.
"La tasca comença a anar més enllà i inclou accions que s'escapen de l'àmbit educatiu i, per tant, sentíem la necessitat de fer un calaix que fos una Regidoria de Llengua per abastar tot allò que hi fa referència", ha apuntat la regidora. A més, valora que la modificació permetrà que "la ciutadania tingui un interlocutor clar en aquest sector".
Una de les mesures ja implementades i que ara s'executaran a través de la nova regidoria és la dels cursos de reforç de català per escolars. D'una banda, s'han desplegat les dues primeres edicions de classes a l'estiu dirigides a infants i joves nouvinguts i escolaritzats a la recta final del curs. "Si s'escolaritzaven a l'abril o el maig, tenien molt poc temps per aprendre català. Els quedava tot l'estiu sense classes, així que vam començar a oferir aquest reforç a l'estiu", ha explicat Rodríguez, que també ha compartit que aquest curs també s'ofereix una activitat lectiva suplementària a les tardes perquè "les aules d’acollida no donen l'abast".
Noves línies de treball
En paral·lel, des de la nova àrea han posat fil a l'agulla a altres programes i intervencions més enllà de l'educació, i que es fixen en dos sectors d'interès públic: el de la salut i el del comerç. Pel que fa al primer, la regidora ha defensat que és primordial que els pacients puguin ser atesos en català, tenint en compte la "vulnerabilitat" del context sanitari pels usuaris. L'objectiu és contribuir que els professionals de la salut parlin la llengua pròpia. En relació amb el comerç, es farà difusió de les obligacions normatives pel que fa a l'atenció i la cartelleria, allargant la tasca a les fires i el mercat setmanal.
Finalment, Rosa Rodríguez ha avançat que està en contacte amb entitats d'interès com el Consorci per la Normalització Lingüísitca i la Plataforma per la Llengua, per tal de treballar plegats. Segons l'alcalde, Ivan Sànchez, la creació de la nova regidoria també dona resposta al "prec de la Generalitat cap als ajuntaments" perquè implementin àrees pròpies per a les polítiques lingüístiques.